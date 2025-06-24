Дегтярев рассказал, на что не будет тратить деньги российский спортивный фонд
Российский спортивный фонд будет на соревнованиях компенсировать стоимость аренды, проезда, размещения и выплачивать призовые. Однако он не возьмет на себя расходы за банкеты и перелеты чартерами некоторых президентов федераций. Об этом сообщил в интервью «Ведомостям» министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Дегтярев напомнил, что фонд создается по поручению президента России Владимира Путинами. Его главной функцией будет аккумулирование и справедливое распределение денег по федерациям и спортивным проектам. Фонд расположиться в отдельном здании в Москве. Будет сформирован попечительский совет, который возглавит министр спорта, и компактный аппарат во главе с гендиректором. Их функцией будет аккумулировать и перечислять средства. Отбором заявок по закону займется экспертный совет.
По словам министра, эксперты, анонимные для получателей, будут отбирать заявки и выставлять им баллы по ряду критериев. Они еще прорабатываются, но примерная архитектура уже представлена. Первый из критериев – количество благополучателей. Дегтярев пояснил, что сюда входит число регионов, детей, спортсменов и тренеров, которые на выделенные деньги получат блага. Расходы, которые фонд будет компенсировать, также пропишут в критериях.
Еще одним из критериев будет спортивный результат. Его легко измерить. Это применимо к проектам по подготовке резерва или проведению соревнований. Число благополучателей, охват регионов, развитие вида спорта, спортивный результат – это основные группы критериев, резюмировал Дегтярев.
9 июня Путин провел рабочую встречу с Дегтяревым. Стороны обсудили развитие спорта в России и сотрудничество с международным спортивным сообществом. В докладе министра отмечались значительные достижения: почти 22 млн детей до 18 лет занимаются спортом, а с 1 мая отменены все стартовые взносы на соревнования для несовершеннолетних. В 2024 г. российские спортсмены завоевали 71 медаль на международных стартах, включая 32 золотых награды.