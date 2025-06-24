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Дегтярев рассказал, на что не будет тратить деньги российский спортивный фонд

Ведомости

Российский спортивный фонд будет на соревнованиях компенсировать стоимость аренды, проезда, размещения и выплачивать призовые. Однако он не возьмет на себя расходы за банкеты и перелеты чартерами некоторых президентов федераций. Об этом сообщил в интервью «Ведомостям» министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Дегтярев напомнил, что фонд создается по поручению президента России Владимира Путинами. Его главной функцией будет аккумулирование и справедливое распределение денег по федерациям и спортивным проектам. Фонд расположиться в отдельном здании в Москве. Будет сформирован попечительский совет, который возглавит министр спорта, и компактный аппарат во главе с гендиректором. Их функцией будет аккумулировать и перечислять средства. Отбором заявок по закону займется экспертный совет.

По словам министра, эксперты, анонимные для получателей, будут отбирать заявки и выставлять им баллы по ряду критериев. Они еще прорабатываются, но примерная архитектура уже представлена. Первый из критериев – количество благополучателей. Дегтярев пояснил, что сюда входит число регионов, детей, спортсменов и тренеров, которые на выделенные деньги получат блага. Расходы, которые фонд будет компенсировать, также пропишут в критериях.

Еще одним из критериев будет спортивный результат. Его легко измерить. Это применимо к проектам по подготовке резерва или проведению соревнований. Число благополучателей, охват регионов, развитие вида спорта, спортивный результат – это основные группы критериев, резюмировал Дегтярев.

9 июня Путин провел рабочую встречу с Дегтяревым. Стороны обсудили развитие спорта в России и сотрудничество с международным спортивным сообществом. В докладе министра отмечались значительные достижения: почти 22 млн детей до 18 лет занимаются спортом, а с 1 мая отменены все стартовые взносы на соревнования для несовершеннолетних. В 2024 г. российские спортсмены завоевали 71 медаль на международных стартах, включая 32 золотых награды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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