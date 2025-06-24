Дегтярев рассказал, на что не будет тратить деньги российский спортивный фонд

По словам министра, эксперты, анонимные для получателей, будут отбирать заявки и выставлять им баллы по ряду критериев. Они еще прорабатываются, но примерная архитектура уже представлена. Первый из критериев – количество благополучателей. Дегтярев пояснил, что сюда входит число регионов, детей, спортсменов и тренеров, которые на выделенные деньги получат блага. Расходы, которые фонд будет компенсировать, также пропишут в критериях.