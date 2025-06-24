Михаил Дегтярев: «Фонд – это инструмент нашего президента»

«Фонд – это инструмент нашего президента»В блиц-интервью «Ведомостям» министр спорта рассказал о создании Российского спортивного фонда и трудностях, которые он решит
Российский спорт в последние годы активно меняется, а к внешним обстоятельствам добавились и внутренние. Министр спорта Михаил Дегтярев, который занял эту должность в мае 2024 г., а в декабре 2024 г. также был избран президентом Олимпийского комитета России, активно реформирует структуру управления спортивным хозяйством, включая федерации. Один из самых громких шагов – создание закона о Российском спортивном фонде, который сейчас находится на подписи у президента. Он в том числе изменит порядок распределения букмекерских средств. В блиц-интервью «Ведомостям» на ПМЭФе Дегтярев рассказал, зачем появится фонд, с какими трудностями приходилось сталкиваться прежде и что еще предстоит сделать министерству.
– Год для выстраивания отрасли прошел успешно. По понятным причинам основными задачами в первый год службы на новом месте все-таки были управленческие и кадровые. Нужно расставить и подготовить людей, навести порядок в финансах, провести аудит. Как я образно говорю, починить все рычажки, кнопки и лампочки на пульте управления. Что-то заменить, что-то смазать, что-то выкинуть вообще, как анахронизм. Это мы и сделали.
Единственная задержка была с Российским спортивным фондом (РСФ), в который будут зачисляться средства букмекеров. Но она связана с тяжелым межведомственным согласованием. Закон о больших деньгах, фактически вводятся новые правила распределения от 35 млрд руб. в год. По понятным причинам много интересантов, и мы немножко затянули. Но документ уже приняла Госдума и одобрил Совет Федерации, законопроект ушел на подпись президенту. В остальном – порядок!
– Деньги хоть и просят все, но причина не в этом. Мы с правительством как соавторы этого законопроекта, наоборот, пошли на упрощение процедур управления фондом. Мы отказались от наблюдательного совета. В законопроекте прописан один компактный орган – попечительский совет, который по должности возглавляет министр спорта. Это была принципиальная позиция.
Порядок распределения средств из фонда будет утвержден приказом Минспорта. Кроме того, ко второму чтению в документ был внесен ряд технических изменений – поправки объемные, но не сутевые.
– Да, важный вопрос. Дело в том, что мы планировали успеть принять закон к началу 2025 г., но из-за того, что рассмотрение затянулось, фонд заработает только в середине года. В итоге часть соревнований ЕКП были запланированы из расчета на деньги букмекеров. Поэтому ко второму чтению мы написали целую главу о переходных положениях, которые предусматривают до конца 2025 г. распределение средств федерациям без конкурса. Это касается только прямых расходов, конкретно – на соревнования при их наличии в ЕКП. Никаких косвенных расходов не будет. Будет действовать система двойного ключа: Минспорт подтверждает, что соревнования есть в ЕКП, фонд выдает деньги. А со следующего года все будет уже только на конкурсной основе.
– Фонд создается по поручению нашего президента. Его главной функцией будет аккумулирование и справедливое распределение денег по федерациям, по спортивным проектам.
– Значит, по порядку. Фонд будет располагаться в Москве, в отдельном здании. Будет сформирован попечительский совет, который возглавляет министр спорта, а также компактный аппарат во главе с гендиректором, которого тоже назначает попечительский совет. Их функция – исключительно аккумулировать и перечислять средства. Отбором заявок по закону будет заниматься экспертный совет, как в Российском научном фонде, где я работал в попечительском совете под началом [нынешнего помощника президента Андрея] Фурсенко девять лет. Я эту систему очень хорошую знаю лично. Мне не надо рассказывать о космических кораблях, что где-то кто-то будет буксовать, этого не будет.
Эксперты, анонимные для получателей и ясные для попечительского совета, правления фонда и его аппарата, будут отбирать заявки и выставлять им баллы по нескольким критериям. Критерии еще в работе, но мы уже представили примерную архитектуру. Первое – количество благополучателей. То есть количество регионов, детей, спортсменов, тренеров, которые на эти деньги получат блага. Какие блага? Это мы тоже пропишем. Если это соревнования, то это могут быть компенсации аренды, проезда, размещения, призовые. Это не могут быть банкеты, перелеты чартерами некоторых президентов федераций – подобные расходы фонд компенсировать не будет, и мы это пропишем в критериях.
Михаил Дегтярев
Кроме благополучателей одним из критериев однозначно будет спортивный результат. Спортивный результат легко измерить. Есть пьедестал, есть количество призовых мест и т. д. Это применимо к проектам по подготовке резерва или проведению соревнований.
Количество благополучателей, охват регионов, развитие вида спорта, спортивный результат – вот основные группы критериев.
– Ритмичность отбора будет ежеквартальная. Я сейчас в детали не буду углубляться, но оценить по понятным критериям любую заявку, если она положена на бумагу, довольно легко. Кроме того, после того как деньги получены и потрачены, начинается второй этап оценки – отчетность. Если вы не достигли целей, которые заявляли, вы больше ничего не получите. Правильно?
Фонд сможет тратить средства на инфраструктуру, т. е. на строительство объектов, но только по прямым поручениям президента. Скажет президент, что здесь должен быть бассейн, – и РСФ должен обеспечить. Получается, что фонд – это инструмент нашего президента по дополнительному поощрению, стимулированию регионов и видов спорта, и в законе четко написано, что фонд будет этим заниматься.
В законе прописана система внутреннего и внешнего аудита. Это уникальный случай. Фонд внебюджетный, но будет проверяться Счетной палатой. Минспорт сам эту норму прописал. Вот фонд, вот деньги. Счетная палата, заходите! Другие бы насмерть стояли, а мы не против. Пусть проверяют, все будет прозрачно.
Все детали по критериям и работе фонда будут опубликованы в течение двух месяцев в пакете нормативных актов: девять постановлений и распоряжений правительства, три приказа Минспорта. Это завершит достройку. Мы сознательно отказались от подробного прописания всех этих положений в законе, потому что фонд должен быть гибким.
– Все-таки с 1 января 2026 г. – 2,25%, с 1 января 2028 г. – 2,5%. Действуем постепенно. То, что мы знаем достоверно о финансовом состоянии основных организаций, показывает, что изъятие можно продолжить без ущерба для устойчивости компаний, коллективов и процесса. Пока до 2028 г. мы определились. Посмотрим, как пойдет.
– Нет. У нас в летних видах надо объединиться еще скейтборду и роллерспорту в единую федерацию по образцу международной. Процесс уже начался. А в зимних видах спорта вообще конь не валялся. Будем это делать, откликаясь на просьбы трудящихся, после Олимпийских игр в Милане. Пока мы к этой точке подойдем, мы потеряем, я думаю, по дороге Ассоциацию зимних олимпийских видов спорта. Из нее уже вышли почти все федерации. Хоккей недавно вышел. Я же член правления и точно помню, что голосовал за выход, потому что никто не понимает, чем эта ассоциация вообще занимается, и федерации не поняли. Всероссийскую ассоциацию олимпийских летних видов спорта тоже, кстати, ждет то же самое.
– Да. Очень короткое плечо до президентов федераций. Спрямлением углов, зачисткой лишних звеньев мы и занимались весь год.
– Пока известно, что только лед и ски-альпинизм получили возможность. Санный спорт – отказ. Понятно, что это скандинавское, западноевропейское лобби. Мы его будем прогрызать, но пока это нам дается тяжелее, чем в летних видах, конечно. На конгрессе за выступление России под национальным флагом в официальном статусе проголосовали семь человек, против – 24, а за нейтральный статус – восемь. Понимаете, да? Это о чем говорит? Моя гипотеза – что западноевропейскому и скандинавскому лобби абсолютно без разницы, в каком статусе не допускать Россию. Российский флаг, нейтральный флаг – им без разницы. Главное – чтобы только не было русских. Это недобросовестная конкуренция. Слишком сильны русские спортсмены, боятся нас.
– В своих видах все разруливается, будь то гимнастика, водные виды. Сейчас тяжелая атлетика подключилась. Новый глава Федерации тяжелой атлетики Александр Винокуров уже встречался с президентом Международной федерации тяжелой атлетики Мохаммедом Джалудом. Уже есть понимание, как выходить из этой ситуации.
Коллеги из World Athletics уже распространили циркуляр по всему миру, что пожалуйста – в Россию можно ехать на соревнования. Нас пока не ждут, но лед тронулся. Это серьезное достижение главы Всероссийской федерации легкой атлетики Петра Фрадкова как переговорщика с World Athletics.
– У меня рабочий день обычно проходит между четырьмя точками. Минспорт, Олимпийский комитет, Белый дом, Кремль. По вопросам спорта в постоянном контакте работаю с вице-премьером Дмитрием Чернышенко и помощником президента Алексеем Дюминым.