Михаил Дегтярев: «Фонд – это инструмент нашего президента»

– Нет. У нас в летних видах надо объединиться еще скейтборду и роллерспорту в единую федерацию по образцу международной. Процесс уже начался. А в зимних видах спорта вообще конь не валялся. Будем это делать, откликаясь на просьбы трудящихся, после Олимпийских игр в Милане. Пока мы к этой точке подойдем, мы потеряем, я думаю, по дороге Ассоциацию зимних олимпийских видов спорта. Из нее уже вышли почти все федерации. Хоккей недавно вышел. Я же член правления и точно помню, что голосовал за выход, потому что никто не понимает, чем эта ассоциация вообще занимается, и федерации не поняли. Всероссийскую ассоциацию олимпийских летних видов спорта тоже, кстати, ждет то же самое.