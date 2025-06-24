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Михаил Дегтярев: «Фонд – это инструмент нашего президента»

В блиц-интервью «Ведомостям» министр спорта рассказал о создании Российского спортивного фонда и трудностях, которые он решит
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
Министр спорта России Михаил Дегтярев
Министр спорта России Михаил Дегтярев / Алексей Орлов / Ведомости

Российский спорт в последние годы активно меняется, а к внешним обстоятельствам добавились и внутренние. Министр спорта Михаил Дегтярев, который занял эту должность в мае 2024 г., а в декабре 2024 г. также был избран президентом Олимпийского комитета России, активно реформирует структуру управления спортивным хозяйством, включая федерации. Один из самых громких шагов – создание закона о Российском спортивном фонде, который сейчас находится на подписи у президента. Он в том числе изменит порядок распределения букмекерских средств. В блиц-интервью «Ведомостям» на ПМЭФе Дегтярев рассказал, зачем появится фонд, с какими трудностями приходилось сталкиваться прежде и что еще предстоит сделать министерству.

– Как оцениваете год своей работы на посту министра? Что удалось уже сделать из того, что вы считали ключевым, и что пока не получилось? Что оказалось самым сложным?

– Год для выстраивания отрасли прошел успешно. По понятным причинам основными задачами в первый год службы на новом месте все-таки были управленческие и кадровые. Нужно расставить и подготовить людей, навести порядок в финансах, провести аудит. Как я образно говорю, починить все рычажки, кнопки и лампочки на пульте управления. Что-то заменить, что-то смазать, что-то выкинуть вообще, как анахронизм. Это мы и сделали.

Единственная задержка была с Российским спортивным фондом (РСФ), в который будут зачисляться средства букмекеров. Но она связана с тяжелым межведомственным согласованием. Закон о больших деньгах, фактически вводятся новые правила распределения от 35 млрд руб. в год. По понятным причинам много интересантов, и мы немножко затянули. Но документ уже приняла Госдума и одобрил Совет Федерации, законопроект ушел на подпись президенту. В остальном – порядок!

– Ко второму чтению много поправок внесли в законопроект о фонде. Вы как к этому отнеслись? Это как раз связано с тем, что все стали просить деньги, которые могут распределяться из фонда?

– Деньги хоть и просят все, но причина не в этом. Мы с правительством как соавторы этого законопроекта, наоборот, пошли на упрощение процедур управления фондом. Мы отказались от наблюдательного совета. В законопроекте прописан один компактный орган – попечительский совет, который по должности возглавляет министр спорта. Это была принципиальная позиция.

Порядок распределения средств из фонда будет утвержден приказом Минспорта. Кроме того, ко второму чтению в документ был внесен ряд технических изменений – поправки объемные, но не сутевые.

– В этом году все мероприятия в Едином календарном плане (ЕКП) в спорте будут профинансированы?

– Да, важный вопрос. Дело в том, что мы планировали успеть принять закон к началу 2025 г., но из-за того, что рассмотрение затянулось, фонд заработает только в середине года. В итоге часть соревнований ЕКП были запланированы из расчета на деньги букмекеров. Поэтому ко второму чтению мы написали целую главу о переходных положениях, которые предусматривают до конца 2025 г. распределение средств федерациям без конкурса. Это касается только прямых расходов, конкретно – на соревнования при их наличии в ЕКП. Никаких косвенных расходов не будет. Будет действовать система двойного ключа: Минспорт подтверждает, что соревнования есть в ЕКП, фонд выдает деньги. А со следующего года все будет уже только на конкурсной основе.

– Расскажите про фонд: как он будет работать, кому подчиняться и как будут распределяться деньги?

– Фонд создается по поручению нашего президента. Его главной функцией будет аккумулирование и справедливое распределение денег по федерациям, по спортивным проектам.

– Справедливое – это как? И вы же недавно на встрече с президентом говорили, что правоохранители выявили случаи, когда часть средств в федерациях уходила не туда. Куда «не туда» они шли?

– Значит, по порядку. Фонд будет располагаться в Москве, в отдельном здании. Будет сформирован попечительский совет, который возглавляет министр спорта, а также компактный аппарат во главе с гендиректором, которого тоже назначает попечительский совет. Их функция – исключительно аккумулировать и перечислять средства. Отбором заявок по закону будет заниматься экспертный совет, как в Российском научном фонде, где я работал в попечительском совете под началом [нынешнего помощника президента Андрея] Фурсенко девять лет. Я эту систему очень хорошую знаю лично. Мне не надо рассказывать о космических кораблях, что где-то кто-то будет буксовать, этого не будет.

Министр спорта России Михаил Дегтярев

Эксперты, анонимные для получателей и ясные для попечительского совета, правления фонда и его аппарата, будут отбирать заявки и выставлять им баллы по нескольким критериям. Критерии еще в работе, но мы уже представили примерную архитектуру. Первое – количество благополучателей. То есть количество регионов, детей, спортсменов, тренеров, которые на эти деньги получат блага. Какие блага? Это мы тоже пропишем. Если это соревнования, то это могут быть компенсации аренды, проезда, размещения, призовые. Это не могут быть банкеты, перелеты чартерами некоторых президентов федераций – подобные расходы фонд компенсировать не будет, и мы это пропишем в критериях.

Михаил Дегтярев

министр спорта России
Родился в 1981 г. в Куйбышеве (сейчас Самара). В 2005 г. окончил Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королева (инженер), в 2020 г. – Высшую школу государственного управления Президентской академии («школа губернаторов»), в 2024 г. – магистратуру Дипломатической академии МИД России (магистр международных отношений). Доктор юридических наук, член высшего совета ЛДПР
2004
депутат самарской городской думы IV созыва
2011, 2016
избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов
2016
председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
2020
губернатор Хабаровского края
2024
указом президента России назначен министром спорта России. 13 декабря 2024 г. избран президентом Олимпийского комитета России

Кроме благополучателей одним из критериев однозначно будет спортивный результат. Спортивный результат легко измерить. Есть пьедестал, есть количество призовых мест и т. д. Это применимо к проектам по подготовке резерва или проведению соревнований.

Количество благополучателей, охват регионов, развитие вида спорта, спортивный результат – вот основные группы критериев.

– Видам спорта же сложно конкурировать друг с другом?

– Ритмичность отбора будет ежеквартальная. Я сейчас в детали не буду углубляться, но оценить по понятным критериям любую заявку, если она положена на бумагу, довольно легко. Кроме того, после того как деньги получены и потрачены, начинается второй этап оценки – отчетность. Если вы не достигли целей, которые заявляли, вы больше ничего не получите. Правильно?

Фонд сможет тратить средства на инфраструктуру, т. е. на строительство объектов, но только по прямым поручениям президента. Скажет президент, что здесь должен быть бассейн, – и РСФ должен обеспечить. Получается, что фонд – это инструмент нашего президента по дополнительному поощрению, стимулированию регионов и видов спорта, и в законе четко написано, что фонд будет этим заниматься.

В законе прописана система внутреннего и внешнего аудита. Это уникальный случай. Фонд внебюджетный, но будет проверяться Счетной палатой. Минспорт сам эту норму прописал. Вот фонд, вот деньги. Счетная палата, заходите! Другие бы насмерть стояли, а мы не против. Пусть проверяют, все будет прозрачно.

Все детали по критериям и работе фонда будут опубликованы в течение двух месяцев в пакете нормативных актов: девять постановлений и распоряжений правительства, три приказа Минспорта. Это завершит достройку. Мы сознательно отказались от подробного прописания всех этих положений в законе, потому что фонд должен быть гибким.

– Вклад букмекеров в спортивную отрасль увеличивается с каждым годом – отчасти из-за роста ставки целевых отчислений. В феврале была озвучена инициатива о поэтапном повышении до 2,5%, в марте в Госдуму внесен законопроект, предполагающий 3%. Какая в итоге схема будет работать в ближайшие годы и как это скажется на финансировании спорта? Будет ли еще меняться?

– Все-таки с 1 января 2026 г. – 2,25%, с 1 января 2028 г. – 2,5%. Действуем постепенно. То, что мы знаем достоверно о финансовом состоянии основных организаций, показывает, что изъятие можно продолжить без ущерба для устойчивости компаний, коллективов и процесса. Пока до 2028 г. мы определились. Посмотрим, как пойдет.

Министр спорта России Михаил Дегтярев
– Уже более полугода прошло с момента создания объединенных федераций в водных видах, гимнастике, каноэ, бейсболе/софтболе. Уже закончилась перестройка федераций?

– Нет. У нас в летних видах надо объединиться еще скейтборду и роллерспорту в единую федерацию по образцу международной. Процесс уже начался. А в зимних видах спорта вообще конь не валялся. Будем это делать, откликаясь на просьбы трудящихся, после Олимпийских игр в Милане. Пока мы к этой точке подойдем, мы потеряем, я думаю, по дороге Ассоциацию зимних олимпийских видов спорта. Из нее уже вышли почти все федерации. Хоккей недавно вышел. Я же член правления и точно помню, что голосовал за выход, потому что никто не понимает, чем эта ассоциация вообще занимается, и федерации не поняли. Всероссийскую ассоциацию олимпийских летних видов спорта тоже, кстати, ждет то же самое.

– То есть сейчас у вас такая компактная получается управленческая структура с комитетом и министерством?

– Да. Очень короткое плечо до президентов федераций. Спрямлением углов, зачисткой лишних звеньев мы и занимались весь год.

– Какие ожидания все-таки – кого допустят в итоге до Олимпийских игр в Италии?

– Пока известно, что только лед и ски-альпинизм получили возможность. Санный спорт – отказ. Понятно, что это скандинавское, западноевропейское лобби. Мы его будем прогрызать, но пока это нам дается тяжелее, чем в летних видах, конечно. На конгрессе за выступление России под национальным флагом в официальном статусе проголосовали семь человек, против – 24, а за нейтральный статус – восемь. Понимаете, да? Это о чем говорит? Моя гипотеза – что западноевропейскому и скандинавскому лобби абсолютно без разницы, в каком статусе не допускать Россию. Российский флаг, нейтральный флаг – им без разницы. Главное – чтобы только не было русских. Это недобросовестная конкуренция. Слишком сильны русские спортсмены, боятся нас.

– А ваши новые члены Олимпийского комитета – крупные бизнесмены помогают как-то неформально разруливать ситуацию?

– В своих видах все разруливается, будь то гимнастика, водные виды. Сейчас тяжелая атлетика подключилась. Новый глава Федерации тяжелой атлетики Александр Винокуров уже встречался с президентом Международной федерации тяжелой атлетики Мохаммедом Джалудом. Уже есть понимание, как выходить из этой ситуации.

Коллеги из World Athletics уже распространили циркуляр по всему миру, что пожалуйста – в Россию можно ехать на соревнования. Нас пока не ждут, но лед тронулся. Это серьезное достижение главы Всероссийской федерации легкой атлетики Петра Фрадкова как переговорщика с World Athletics.

– Как сейчас строится ваш рабочий день министра?

– У меня рабочий день обычно проходит между четырьмя точками. Минспорт, Олимпийский комитет, Белый дом, Кремль. По вопросам спорта в постоянном контакте работаю с вице-премьером Дмитрием Чернышенко и помощником президента Алексеем Дюминым.

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