Мошенники с помощью нейросетей создают цифровые копии умерших

Эксперты поясняют, что злоумышленники применяют данную технологию для воздействия на эмоционально уязвимых людей, переживающих потерю. Цифровые копии могут под видом умершего родственника убеждать в необходимости финансовой помощи, рекомендовать определенные товары или использоваться для скрытой рекламы. Кроме того, нейробот, обученный на данных реального человека, способен пройти биометрическую верификацию в некоторых системах: подтвердить голосом согласие на получение микрозайма или даже подписать электронный документ. В России уже второй год фиксируют случаи мошенничества, когда с помощью дипфейк-видео злоумышленники под видом умерших людей похищают деньги.