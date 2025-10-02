Мошенники с помощью нейросетей создают цифровые копии умерших
Мошенники используют нейросети для создания цифровых копий умерших людей в корыстных целях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр цифровой экспертизы Роскачества.
Отмечается, что изначально технология цифрового «воскрешения», основанная на нейросетевых алгоритмах, разрабатывалась для терапевтических целей – чтобы помочь людям справиться с тяжелой утратой через символическое «общение» с проекцией покойного. Но вскоре эти разработки привлекли внимание преступников.
Эксперты поясняют, что злоумышленники применяют данную технологию для воздействия на эмоционально уязвимых людей, переживающих потерю. Цифровые копии могут под видом умершего родственника убеждать в необходимости финансовой помощи, рекомендовать определенные товары или использоваться для скрытой рекламы. Кроме того, нейробот, обученный на данных реального человека, способен пройти биометрическую верификацию в некоторых системах: подтвердить голосом согласие на получение микрозайма или даже подписать электронный документ. В России уже второй год фиксируют случаи мошенничества, когда с помощью дипфейк-видео злоумышленники под видом умерших людей похищают деньги.
Аккаунты умерших также могут быть задействованы для фишинговых рассылок, которые не вызовут подозрений у получателей, поскольку исходят из «живого» профиля в соцсетях с историей переписок.
1 октября в МВД предупредили, что мошенники стали звонить гражданам якобы из Единой медицинской информационно-аналитической системы и убеждать «подтвердить номер паспорта голосом». На следующий день аферисты приступают ко второму этапу обмана: представляются специалистами «Госуслуг» и говорят о взломе аккаунта россиянина, якобы несуществующие злоумышленники сделали это с помощью «голосовой верификации». После этого появляются сотрудники «военной прокуратуры», которые в мессенджере убеждают пользователя действовать быстро, чтобы «спасти» деньги и имущество.