Гидрометцентр спрогнозировал в России зиму значительно холоднее предыдущей

Гидрометцентр спрогнозировал в России зиму значительно холоднее предыдущейПри этом в марте температура окажется выше нормы на большей части территории страны
Средние температуры зимой 2025–2026 г. будут намного ниже почти во всех федеральных округах России, чем в сезон 2024–2025 г., передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Декабрьские температуры снизятся в большинстве регионов в сравнении с 2024 г. Январь 2025 г. будет холоднее предыдущего «на большей части европейской территории России (ЕТР), в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов».
Север Центрального, Приволжского, Уральского федеральных округов, Северо-Западный федеральный округ, северные и центральные районы Сибирского федерального округа покажут отрицательную динамику в температурах и в ноябре 2025 г. В феврале зима будет холоднее на севере Красноярского края и в западной части Якутии.
Март 2026 г. при этом окажется теплее нормы в большей части России. Температура около среднего показателя ожидается на юге ЕТР, на юге Сибирского федерального округа, в Дальневосточном федеральном округе (не включая запад Якутии).
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что октябрь будет на 2–3 градуса теплее климатической нормы. Он назвал второй месяц осени «тыквенным октябрем» из-за оранжевого цвета на прогностической карте в районе Центральной России. Синоптик ожидает небольшого дефицита осадков в 10–30% месячной нормы.