В Госдуме рассказали о новых дорожных знаках в 2026 году
Обновленный ГОСТ, который начнет действовать с 1 января 2026 г., вводит несколько новых дорожных знаков и уменьшает ширину парковочных мест вдоль края проезжей части. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев сообщил ТАСС.
В числе нововведений – вертикальный знак «Стоп-линия» для мест, где невозможно установить традиционный горизонтальный знак. Также вводится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Еще одним значимым изменением станет появление таблички «Глухие пешеходы», помогающей водителям идентифицировать участников дорожного движения с нарушениями слуха.
Что касается парковочного пространства, то, согласно обновленному стандарту, размер одного машино-места при последовательном размещении автомобилей вдоль края дороги составит 2,25 м в ширину вместо прежних 2,5 м при сохранении длины 6,5 м. Это изменение объясняется необходимостью оптимизации использования дорожного пространства.
По словам Федяева, поправки в ГОСТ утверждены Росстандартом с возможностью досрочного применения.
В сентябре в Госдуму был внесен законопроект, разрешающий мотоциклам, мопедам и транспортным средствам инвалидов и детей-инвалидов движение по выделенным полосам для общественного транспорта. Авторы документа уверены, что его принятие позволит разгрузить дорожную сеть и оптимально использовать выделенную полосу.