В Госдуме рассказали о новых дорожных знаках в 2026 году

Обновленный ГОСТ, который начнет действовать с 1 января 2026 г., вводит несколько новых дорожных знаков и уменьшает ширину парковочных мест вдоль края проезжей части. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев сообщил ТАСС.