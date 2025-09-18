В ГД внесли проект о «выделенках» для мотоциклов и транспорта инвалидов

Новые правила позволят мотоциклам и мопедам безопасно объезжать пробки, а транспортным средствам с инвалидами – избегать длительного нахождения в заторах, что особенно важно для состояния их здоровья. Для исключения административной ответственности на транспортных средствах инвалидов должен быть установлен соответствующий опознавательный знак, а информация о них должна содержаться в государственной информационной системе.