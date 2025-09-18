В ГД внесли проект о «выделенках» для мотоциклов и транспорта инвалидов
В Госдуму внесен законопроект, разрешающий мотоциклам, мопедам и транспортным средствам инвалидов и детей-инвалидов движение по выделенным полосам для общественного транспорта. Проект опубликован в думской электронной базе.
Законопроект разработан председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым (ЛДПР), депутатами Николаем Новичковым («Справедливая Россия»), Александром Ющенко (КПРФ) и др. Предлагается внести поправки в ст. 12.17 КоАП.
Согласно пояснительной записке, в настоящее время выезд на выделенную полосу для указанных категорий транспортных средств запрещен правилами дорожного движения и влечет за собой административный штраф или лишение прав. По мнению разработчиков законопроекта, это ограничение повышает аварийность, поскольку мотоциклисты вынуждены лавировать в плотном потоке машин.
Новые правила позволят мотоциклам и мопедам безопасно объезжать пробки, а транспортным средствам с инвалидами – избегать длительного нахождения в заторах, что особенно важно для состояния их здоровья. Для исключения административной ответственности на транспортных средствах инвалидов должен быть установлен соответствующий опознавательный знак, а информация о них должна содержаться в государственной информационной системе.
Авторы законопроекта считают, что его принятие позволит разгрузить дорожную сеть и оптимально использовать выделенную полосу для общественного транспорта.
20 августа Нилов сообщал, что направил инициативу в правительство для получения отзыва.
13 августа «Ведомости» писали, что депутаты, в числе которых Нилов, Нина Останина и Яна Лантратова, внесли в Госдуму законопроект, предлагающий сделать проезд по платным дорогам бесплатным для участников спецоперации и ветеранов боевых действий с тремя и более детьми.