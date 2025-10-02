Газета
МВД предупредило о схеме мошенников с обменом валюты через ботов в мессенджерах

Ведомости

Мошенники предлагают обменять валюту по курсу ниже официального через Telegram-ботов, однако только крадут деньги граждан и не переводят ничего в ответ. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Представители ведомства привели в пример ситуацию 21-летней россиянки, которая перевела около 40 000 руб. в надежде получить юани по «выгодному курсу». Такое предложение она нашла в Telegram. После перевода средств больше она «своих денег не увидела».

МВД напомнило, что банки и официальные обменные пункты получают лицензии на свою деятельность и несут ответственность за проведение денежных операций, чего не делают боты в Telegram. «Если хочется проверить себя на благоразумие, можно задать один вопрос: «Я бы пошел менять деньги к незнакомому человеку в темной подворотне?», – подчеркнули правоохранители.

2 октября стало известно, что мошенники используют нейросети для создания цифровых копий умерших людей в корыстных целях. Аферисты применяют данную технологию для воздействия на эмоционально уязвимых людей, переживающих потерю. Цифровые копии могут под видом умершего родственника убеждать в необходимости финансовой помощи, рекомендовать определенные товары или использоваться для скрытой рекламы.

