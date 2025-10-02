МВД предупредило о схеме мошенников с обменом валюты через ботов в мессенджерах

МВД напомнило, что банки и официальные обменные пункты получают лицензии на свою деятельность и несут ответственность за проведение денежных операций, чего не делают боты в Telegram. «Если хочется проверить себя на благоразумие, можно задать один вопрос: «Я бы пошел менять деньги к незнакомому человеку в темной подворотне?», – подчеркнули правоохранители.