Эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ будет продлен до 2029 года

Минпросвещения намерено продлить эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ до 2029 г. и увеличить число его участников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

По словам министра, в ведомстве обсудили итоги эксперимента по поступлению в колледжи в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

«Мы видим эффективность результатов этой работы и приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 г. и расширении количества участников этого эксперимента», – сказал Кравцов.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 г. по двум предметам в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В рамках эксперимента школьники могут получить аттестат об окончании 9-го класса, сдав экзамены по двум предметам (русскому языку и математике) вместо четырех. Для перехода в 10-й класс школьникам потребуется набрать минимальные баллы, которые устанавливают региональные министерства образования. Ученики, не набравшие минимальный порог для перехода в 10-й класс, получат преимущество при поступлении на бюджет в местные колледжи. 

