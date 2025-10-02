Эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ будет продлен до 2029 года

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 г. по двум предметам в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В рамках эксперимента школьники могут получить аттестат об окончании 9-го класса, сдав экзамены по двум предметам (русскому языку и математике) вместо четырех. Для перехода в 10-й класс школьникам потребуется набрать минимальные баллы, которые устанавливают региональные министерства образования. Ученики, не набравшие минимальный порог для перехода в 10-й класс, получат преимущество при поступлении на бюджет в местные колледжи.