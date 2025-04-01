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Путин подписал закон о сдаче ОГЭ по двум предметам вместо четырех

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 г. по двум предметам в трех субъектах России, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Эксперимент затрагивает Москву, Санкт-Петербург и Липецкую область и позволяет школьникам получить аттестат об окончании 9-го класса, сдав экзамены по двум предметам (русскому языку и математике) вместо четырех.

Согласно тексту принятого закона, для перехода в 10-й класс школьникам потребуется набрать минимальные баллы, которые установят региональные министерства образования. Школьники, не набравшие минимальный порог для перехода в 10-й класс, получат преимущество при поступлении на бюджет в местные колледжи. 

Принятый закон в первую очередь направлен на увеличение числа поступающих в техникумы и колледжи. Согласно прогнозу потребностей экономики в кадрах Минтруда до 2030 г., две трети новых рабочих мест должны ­будут занять именно люди со средним профессиональным образованием (СПО). 

Ранее закон предусматривала участие в эксперименте пяти субъектов, позже перечень расширили до 12 регионов, однако лишь Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область соответствуют условиям проведения эксперимента. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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