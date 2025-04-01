Путин подписал закон о сдаче ОГЭ по двум предметам вместо четырех
Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 г. по двум предметам в трех субъектах России, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Эксперимент затрагивает Москву, Санкт-Петербург и Липецкую область и позволяет школьникам получить аттестат об окончании 9-го класса, сдав экзамены по двум предметам (русскому языку и математике) вместо четырех.
Согласно тексту принятого закона, для перехода в 10-й класс школьникам потребуется набрать минимальные баллы, которые установят региональные министерства образования. Школьники, не набравшие минимальный порог для перехода в 10-й класс, получат преимущество при поступлении на бюджет в местные колледжи.
Принятый закон в первую очередь направлен на увеличение числа поступающих в техникумы и колледжи. Согласно прогнозу потребностей экономики в кадрах Минтруда до 2030 г., две трети новых рабочих мест должны будут занять именно люди со средним профессиональным образованием (СПО).
Ранее закон предусматривала участие в эксперименте пяти субъектов, позже перечень расширили до 12 регионов, однако лишь Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область соответствуют условиям проведения эксперимента.