Путин подписал закон о сдаче ОГЭ по двум предметам вместо четырех

Принятый закон в первую очередь направлен на увеличение числа поступающих в техникумы и колледжи. Согласно прогнозу потребностей экономики в кадрах Минтруда до 2030 г., две трети новых рабочих мест должны ­будут занять именно люди со средним профессиональным образованием (СПО).