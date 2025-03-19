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Дума приняла закон об экспериментальном порядке сдачи ОГЭ в трех регионах

Для получения аттестата об окончании девяти классов потребуется сдать два экзамена вместо четырех
Екатерина Дорофеева
Виктория Лейковская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Депутаты Госдумы 18 марта сразу во втором и третьем чтениях приняли закон, позволяющий школьникам получить аттестат об окончании девятых классов, сдав ОГЭ по двум предметам (русскому языку и математике) вместо четырех. Число участников пилотного проекта по решению правительства сократилось в четыре раза – до трех регионов. В 2025 г. особые условия сдачи экзаменов будут действовать в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Принятый закон в первую очередь направлен на увеличение числа поступающих в техникумы и колледжи. Согласно прогнозу потребностей экономики в кадрах Минтруда до 2030 г., две трети новых рабочих мест должны ­будут занять именно люди со средним профессиональным образованием (СПО). Поправки о количестве сдаваемых экзаменов не затронут школьников, планирующих продолжить обучение в 10-м классе. Им, как и прежде, надо будет сдать ОГЭ по четырем предметам. При этом, согласно тексту принятого закона, для перехода в 10-й класс детям потребуется набрать минимальные баллы, которые установят региональные министерства образования. Школьники, не преодолевшие установленную планку по баллам для перехода в 10-й класс, получат преимущество при поступлении на бюджет в местные колледжи.

Региональные власти также смогут устанавливать контрольные цифры приема в учреждения СПО для детей из своего же региона в объеме, позволяющем обеспечить им общедоступность такого образования. Межфракционный законопроект был внесен в нижнюю палату 17 января. Среди его авторов – заместители председателя Госдумы Петр Толстой и Виктория Абрамченко, председатель комитета по просвещению Ирина Белых (все «Единая Россия»), председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) и др.

Версия законопроекта, принятая 12 февраля в первом чтении, предусматривала участие в эксперименте пяти субъектов (Москва, Санкт-Петербург, Северная Осетия, Тюменская и Ростовская области). Ко второму чтению перечень расширили до 12 регионов. Дополнительно в пилотный проект включили Липецкую, Нижегородскую, Саратовскую, Кемеровскую области, Камчатский и Краснодарский край, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Этот вариант депутаты одобрили во втором чтении 5 марта.

Что такое ОГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) – итоговая форма оценки знаний, усвоенных за девять лет обучения в школе. Является частью государственной итоговой аттестации. Школьники, успешно сдавшие экзамены, получают аттестат об основном общем образовании. Сейчас ОГЭ состоит из четырех экзаменов: двух обязательных (русский язык и математика) и двух предметов по выбору учащегося.

Запланированное на 17 марта рассмотрение инициативы правительственной комиссией по законопроектной деятельности так и не состоялось, рассказал «Ведомостям» источник в Белом доме. При этом в тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проект будет вновь рассмотрен во втором чтении, но уже со списком из трех регионов – участников эксперимента (цитата по ТАСС). Был непростой диалог с правительством, пояснил Володин 18 марта. После анализа качества образования в каждом из субъектов, заявленных к участию в эксперименте, была сделана поправка, согласованная с правительством, приводятся его словам на сайте Госдумы.

Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, добавил, что ведомство будет работать с оставшимися регионами для устранения имеющихся у них пробелов в подготовке рабочих специалистов. Пилотный проект проводится до 31 декабря 2025 г. Субъекты совместно с правительством должны будут предоставить предварительные результаты его проведения в Госдуму до 10 декабря текущего года. По итогам эксперимента прописанную в законе практику могут распространить на другие регионы, допустил Володин.

Сокращение числа экзаменов позволит школьникам, планирующим поступать в колледж, сосредоточиться на повышении среднего балла, говорила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Поступление в учреждения СПО происходит на основе средней оценки в аттестате.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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