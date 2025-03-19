Дума приняла закон об экспериментальном порядке сдачи ОГЭ в трех регионах

Принятый закон в первую очередь направлен на увеличение числа поступающих в техникумы и колледжи. Согласно прогнозу потребностей экономики в кадрах Минтруда до 2030 г., две трети новых рабочих мест должны ­будут занять именно люди со средним профессиональным образованием (СПО). Поправки о количестве сдаваемых экзаменов не затронут школьников, планирующих продолжить обучение в 10-м классе. Им, как и прежде, надо будет сдать ОГЭ по четырем предметам. При этом, согласно тексту принятого закона, для перехода в 10-й класс детям потребуется набрать минимальные баллы, которые установят региональные министерства образования. Школьники, не преодолевшие установленную планку по баллам для перехода в 10-й класс, получат преимущество при поступлении на бюджет в местные колледжи.