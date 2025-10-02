Глава СПЧ рассказал о сотнях тысяч детей мигрантов, которые не ходят в школу
Сотни тысяч несовершеннолетних иностранных граждан, проживающих в России, не учатся в школах, и эту проблему нужно решать, а не игнорировать. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в рамках круглого стола «Совершенствование миграционной политики в контексте построения единого рынка труда СНГ» в Ташкенте.
«Иногда у нас в России тоже машут рукой – да ладно, пусть они как хотят, так и живут. Это неправильно. Так нельзя. Нельзя на это махать рукой. Надо, видимо, готовить детей заранее, если родители хотят, чтобы они ехали в Россию», – сказал Фадеев (цитата по «РИА Новости»).
Он назвал ситуацию, при которой количество необучающихся детей мигрантов так велико, «недопустимой». Глава СПЧ объяснил, что совет старается решить эту проблему, потому что конституция РФ предусматривает всеобщее образование для несовершеннолетних.
10 сентября Рособрнадзор сообщил, что 13% детей иностранных граждан получили возможность поступить в российские школы в период с апреля по август после подачи документов и тестирования. В ведомстве отметили, что только в 8223 из 23 616 случаев подачи документов за этот период бумаги были собраны успешно. Затем 5940 детей прошли тестирование, при этом удовлетворительный результат получили 12,6% от общего количества детей, подавших заявки (2964 человека).