В МВД рассказали о способах защитить данные в смартфоне

2 октября МВД предупредило, что аферисты также стали предлагать обменять валюту по курсу ниже официального через Telegram-ботов. В итоге переведенные мошенникам средства якобы на обмен обратно не возвращаются. Ведомство подчеркнуло, что банки и официальные обменные пункты получают лицензии на свою деятельность и несут ответственность за проведение денежных операций. А боты в Telegram этого не делают, поэтому не стоит обращаться к ним за «выгодным курсом».