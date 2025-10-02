В МВД рассказали о способах защитить данные в смартфоне
Нужно правильно хранить фотографии документов, контакты близких и различные пароли в смартфоне, чтобы при получении физического или удаленного доступа к устройству мошенник не смог воспользоваться этими данными, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве отметили, что изображения документов (фотографии или сканы) важно хранить в защищенных облачных хранилищах с подключенной двухфакторной аутентификацией. Это правило касается паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав или банковских карт, т. к. они могут использоваться для создания фейков или взлома важных аккаунтов.
Для сохранения паролей и необходимых кодов стоит использовать менеджеры паролей или офлайн-способы, а не записывать в заметки на смартфоне или в сообщения в мессенджерах. Правоохранители предупредили, что в последнем случае аферист, заполучив телефон, «получит полный контроль над вашей цифровой жизнью».
Кроме того, представители МВД посоветовали регулярно очищать историю уведомлений от банков, чтобы уровень дохода и финансовые привычки потенциальной жертвы не были раскрыты злоумышленниками. Удалять также рекомендовали интимные фотографии и изображения рабочих документов, которые хранятся «на всякий случай». Если сохранить файлы все же нужно, они должны находиться в закрытых облачных папках с паролем, уточнили в МВД.
Номера телефонов коллег и родственников мошенник может использовать для фишинга, поэтому их также лучше переносить в защищенные резервные копии, отметили правоохранители. Лишние контакты они рекомендовали удалять.
2 октября МВД предупредило, что аферисты также стали предлагать обменять валюту по курсу ниже официального через Telegram-ботов. В итоге переведенные мошенникам средства якобы на обмен обратно не возвращаются. Ведомство подчеркнуло, что банки и официальные обменные пункты получают лицензии на свою деятельность и несут ответственность за проведение денежных операций. А боты в Telegram этого не делают, поэтому не стоит обращаться к ним за «выгодным курсом».