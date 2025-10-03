В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера, сообщило агентство IRNA.
Сейсмическая активность проявилась в районе Заваре в Исфахане. Глубина залегания очага составила около 10 км. Толчки, по данным агентства, также ощущались в некоторых районах Тегерана и Кума. О возможных повреждениях не сообщалось.
Чуть позднее IRNA сообщила о еще одном подземном толчке в Исфахане магнитудой 3,1 балла.
20 июня в Иране также произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. Сейсмический эпицентр находился примерно в 36 км северо-западнее города Семнан. Очаг также залегал на глубине 10 км.