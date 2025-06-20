В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

3 июня у побережья турецкого Мармариса произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла. Эпицентр был зафиксирован в Средиземном море в 10,43 км от города на глубине 67,91 км. Толчки также ощущались в провинциях Айдын, Денизли, Маниса и Измир.