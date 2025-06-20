В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера произошло на севере Ирана, свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Сейсмический эпицентр находился примерно в 36 км северо-западнее города Семнан, где проживает около 124 000 человек. Глубина залегания очага составила около 10 км.
3 июня у побережья турецкого Мармариса произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла. Эпицентр был зафиксирован в Средиземном море в 10,43 км от города на глубине 67,91 км. Толчки также ощущались в провинциях Айдын, Денизли, Маниса и Измир.