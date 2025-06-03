В турецком Мармарисе произошло землетрясение силой 5,8 балла
У побережья турецкого Мармариса произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) республики. Эпицентр был зафиксирован в Средиземном море в 10,43 км от города на глубине 67,91 км. Толчки также ощущались в провинциях Айдын, Денизли, Маниса и Измир.
Как сообщил губернатор провинции Мугла Идрис Акбийик, в результате стихийного бедствия пострадали 69 человек, еще один погиб. По информации главы МВД страны Али Ерликая, погибшей оказалась 14-летняя девочка. Ее доставили в больницу, но не смогли спасти.
Среди пострадавших 14 человек отказались от госпитализации после оказанной медицинской помощи. 55 доставили в больницы, 46 человек находятся в отделении неотложной помощи.
Акбийик добавил, что землетрясение не повлияло на сферу энергоснабжения, а также инфраструктуру и газоснабжение. Жилые дома также не пострадали.
15 мая в турецком городе Конья произошло землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки ощущались в Анкаре и соседних провинциях. Информации о пострадавших в результате землетрясения нет, уточнил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По данным AFAD Турции, эпицентр подземных толчков находился в 18,27 км от Коньи.