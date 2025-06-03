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В турецком Мармарисе произошло землетрясение силой 5,8 балла

Ведомости

У побережья турецкого Мармариса произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) республики. Эпицентр был зафиксирован в Средиземном море в 10,43 км от города на глубине 67,91 км. Толчки также ощущались в провинциях Айдын, Денизли, Маниса и Измир.

Как сообщил губернатор провинции Мугла Идрис Акбийик, в результате стихийного бедствия пострадали 69 человек, еще один погиб. По информации главы МВД страны Али Ерликая, погибшей оказалась 14-летняя девочка. Ее доставили в больницу, но не смогли спасти.

Среди пострадавших 14 человек отказались от госпитализации после оказанной медицинской помощи. 55 доставили в больницы, 46 человек находятся в отделении неотложной помощи.

Акбийик добавил, что землетрясение не повлияло на сферу энергоснабжения, а также инфраструктуру и газоснабжение. Жилые дома также не пострадали.

15 мая в турецком городе Конья произошло землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки ощущались в Анкаре и соседних провинциях. Информации о пострадавших в результате землетрясения нет, уточнил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По данным AFAD Турции, эпицентр подземных толчков находился в 18,27 км от Коньи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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