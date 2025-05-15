Возле Анкары произошло землетрясение магнитудой 5,2

В этот же день в Стамбуле ожидается возобновление российско-украинских переговоров. Они должны состояться в резиденции турецкого президента во дворце Долмабахче на берегу Босфора. Начало встречи запланировано на вторую половину дня. Перенос времени начала переговоров был согласован по просьбе Турции.