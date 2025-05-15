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Возле Анкары произошло землетрясение магнитудой 5,2

Ведомости

В турецком городе Конья произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети Х.

Конья находится в 229 км от Анкары, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает президента Украины Владимира Зеленского. Подземные толчки ощущались в столице страны и соседних провинциях. Информации о пострадавших в результате землетрясения нет, уточнил Ерликая.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции, эпицентр подземных толчков находился в 18,27 км от Коньи.

15 мая Зеленский прибыл в Анкару. Президент Украины заявил, что примет решение о переговорах с Россией после встречи с Эрдоганом.

В этот же день в Стамбуле ожидается возобновление российско-украинских переговоров. Они должны состояться в резиденции турецкого президента во дворце Долмабахче на берегу Босфора. Начало встречи запланировано на вторую половину дня. Перенос времени начала переговоров был согласован по просьбе Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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