Возле Анкары произошло землетрясение магнитудой 5,2
В турецком городе Конья произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети Х.
Конья находится в 229 км от Анкары, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает президента Украины Владимира Зеленского. Подземные толчки ощущались в столице страны и соседних провинциях. Информации о пострадавших в результате землетрясения нет, уточнил Ерликая.
По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции, эпицентр подземных толчков находился в 18,27 км от Коньи.
15 мая Зеленский прибыл в Анкару. Президент Украины заявил, что примет решение о переговорах с Россией после встречи с Эрдоганом.
В этот же день в Стамбуле ожидается возобновление российско-украинских переговоров. Они должны состояться в резиденции турецкого президента во дворце Долмабахче на берегу Босфора. Начало встречи запланировано на вторую половину дня. Перенос времени начала переговоров был согласован по просьбе Турции.