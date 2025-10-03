Росавиация сняла ограничения на рейсы в Сочи и Геленджике
Временные ограничения на работу аэропортов Сочи и Геленджика отменены. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Мера действовала с вечера 2 октября. О ее отмене Кореняко сообщил в 05:37 мск 3 октября. По его словам, в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.
Предыдущей ночью, 2 октября, силы ПВО сбили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России, сообщало Минобороны РФ. Из них 38 БПЛА были ликвидированы в Воронежской области, 13 – в Крыму, 11 – в Белгородской области. Еще 10 нейтрализованных БПЛА пришлись на Саратовскую область. В Ростовской области российские военные поразили семь воздушных целей, в Волгоградской – четыре. Еще два БПЛА были уничтожены в Пензенской области.