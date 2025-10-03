Депутата ДНР Бондаренко обвинили в хищениях на фортификациях в Курской области
Арестованную в Москве депутата народного совета ДНР Татьяну Бондаренко обвинили в обналичивании и присвоении бюджетных денег, предназначенных для возведения фортификационных сооружений в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обвинения Бондаренко предъявлены по двум статьям Уголовного кодекса: присвоение средств в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ ) и незаконная банковская деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ). По данным следствия, Бондаренко занималась обналичиванием похищенных средств, выделенных на строительство укреплений в приграничных с Украиной районах области. По словам источника ТАСС, депутат выполняла эту операцию для бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, который также проходит по данному делу. Процесс обналичивания происходил за комиссию в размере 14–15% от суммы, а помогал ей в этом гражданский муж Максим Щетинин.
Васильев обратился к Бондаренко в конце 2022 г., когда на счет фирмы «Сиеми» поступил аванс за строительство взводных опорных пунктов. Ему нужно было обналичить несколько десятков миллионов рублей. Бондаренко предоставила реквизиты «отрывочных» фирм, на которые нужно было перевести деньги, после чего передала Васильеву наличные. Впоследствии он неоднократно пользовался ее услугами.
2 октября Басманный суд Москвы арестовал Бондаренко.