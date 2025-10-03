Депутата ДНР Бондаренко обвинили в хищениях на фортификациях в Курской области

Обвинения Бондаренко предъявлены по двум статьям Уголовного кодекса: присвоение средств в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ ) и незаконная банковская деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ). По данным следствия, Бондаренко занималась обналичиванием похищенных средств, выделенных на строительство укреплений в приграничных с Украиной районах области. По словам источника ТАСС, депутат выполняла эту операцию для бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, который также проходит по данному делу. Процесс обналичивания происходил за комиссию в размере 14–15% от суммы, а помогал ей в этом гражданский муж Максим Щетинин.