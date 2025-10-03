Прокуратура инициировала дело против журналистки Лариной
Прокуратура Москвы направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении журналистки Оксаны Баршевой
Прокуратура обнаружила в интернете видеоролик с интервью Лариной. В интервью 62-летняя журналистка якобы призвала к террористическим актам в Москве, что было расценено прокуратурой как публичное оправдание и пропаганда терроризма.
Материалы проверки направлены в следственный орган для принятия процессуального решения. Уголовное преследование может быть возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети интернет).
Ларина была внесена в список иноагентов в сентябре 2023 г. Помимо нее в тот день туда вошли главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, экономист, профессор Чикагского университета и бывший проректор Российской экономической школы (РЭШ) Константин Сонин, бывший депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник, экс-участник Comedy Club Руслан Белый, писатель Олег Радзинский и др.