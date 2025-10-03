Прокуратура инициировала дело против журналистки Лариной

Ларина была внесена в список иноагентов в сентябре 2023 г. Помимо нее в тот день туда вошли главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, экономист, профессор Чикагского университета и бывший проректор Российской экономической школы (РЭШ) Константин Сонин, бывший депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник, экс-участник Comedy Club Руслан Белый, писатель Олег Радзинский и др.