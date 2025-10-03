Суд заочно приговорил журналиста Илью Азара к четырем годам колонии

21 февраля Минюст объявил Азара иноагентом. В разные годы журналист сотрудничал с изданиями Газета.Ru, «Русский репортер», Lenta.ru, Meduza (организация признана нежелательной на территории РФ). В 2017 г. пришел в «Новую газету», в том же году выдвинул свою кандидатуру на муниципальных выборах в районе Москвы Хамовники. В мае 2022 г. на Азара составили протокол по статье о дискредитации армии, с чем он не согласился.