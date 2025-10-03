Газета
Суд заочно приговорил журналиста Илью Азара к четырем годам колонии

Суд заочно приговорил журналиста Илью Азара (признан иноагентом) к четырем годам лишения свободы по делу об участии в деятельности «Депутаты Мирной России» (организация признана нежелательной на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал московской прокуратуры. 

Кроме того, к аналогичному наказанию приговорили также бывших муниципальных депутатов Илью Глека, Елену Русакову и Сергея Власова. Всех подсудимых обвиняют по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (Организация деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ). Предполагается, что они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Кроме того, суд лишил каждого из них права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и электронно-коммуникационных сетей сроком на пять лет.

По данным следствия, Глек, Азар, Русакова и Власов, находясь за пределами РФ, являлись членами «Депутатов Мирной России». Они опубликовали на сайте организации две статьи под совместным редакторством, тем самым совершая умышленные действия, направленные на продолжение деятельности организации.

21 февраля Минюст объявил Азара иноагентом. В разные годы журналист сотрудничал с изданиями Газета.Ru, «Русский репортер», Lenta.ru, Meduza (организация признана нежелательной на территории РФ). В 2017 г. пришел в «Новую газету», в том же году выдвинул свою кандидатуру на муниципальных выборах в районе Москвы Хамовники. В мае 2022 г. на Азара составили протокол по статье о дискредитации армии, с чем он не согласился.

