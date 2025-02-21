Минюст объявил иноагентами журналиста Илью Азара и блогера Рустема Адагамова

Минюст объявил иноагентами журналиста Илью Азара и блогера Рустема АдагамоваВ реестр также попал бывший резидент Comedy Club Антон Лирник
Минюст объявил иноагентами журналиста «Новой газеты Европа» (деятельность организации признана нежелательной в РФ) Илью Азара, а также бывшую корреспондентку «Первого канала» Жанну Агалакову, сообщается на сайте ведомства.
В реестр иноагентов также включены комик и бывший резидент Comedy Club Антон Лирник (дуэт имени Чехова), фотограф и блогер Рустем Адагамов, известный под интернет-псевдонимом Drugoi, журналистка и писательница Елизавета Александрова-Зорина. Минюст указывает, что все внесенные сегодня в реестр лица выступали против специальной военной операции на Украине.
Агалакова проработала корреспонденткой и телеведущей на «Первом канале» более 20 лет, в конце 90-х гг. также вела программу «Сегодня» на телеканале НТВ. Является лауреатом национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «ведущий информационной программы» (2002 г.), награждена Орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006 г.). В разные годы работала собственным корреспондентом «Первого канала» в Париже и Нью-Йорке. На фоне начала российской спецоперации подала заявление об увольнении с ТВ-канала, но также, по ее словам, для этого решения были и другие личные причины. Минюст утверждает, что Агалакова участвовала в создании материалов других иностранных агентов и распространяла недостоверную информацию о действиях властей РФ.
Статус иностранного агента существует в РФ с 2012 г. Среди ограничений, которые он несет – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.
Кроме того, в декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон о спецсчетах. Документ предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.