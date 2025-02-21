Минюст объявил иноагентами журналиста Илью Азара и блогера Рустема Адагамова

Агалакова проработала корреспонденткой и телеведущей на «Первом канале» более 20 лет, в конце 90-х гг. также вела программу «Сегодня» на телеканале НТВ. Является лауреатом национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «ведущий информационной программы» (2002 г.), награждена Орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006 г.). В разные годы работала собственным корреспондентом «Первого канала» в Париже и Нью-Йорке. На фоне начала российской спецоперации подала заявление об увольнении с ТВ-канала, но также, по ее словам, для этого решения были и другие личные причины. Минюст утверждает, что Агалакова участвовала в создании материалов других иностранных агентов и распространяла недостоверную информацию о действиях властей РФ.