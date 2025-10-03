Паралимпийцы выступят на ЧМ по пауэрлифтингу с символами РФ

Российская параолимпийская сборная по пауэрлифтингу примет участие в чемпионате мира под национальными символами. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, передает ТАСС.



По его словам, после завершения Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле, ПКР направил запрос о пересмотре статуса российских спортсменов на нескольких международных соревнованиях. В частности, речь шла о чемпионате мира по легкой атлетике, чемпионате Европы по пулевой стрельбе и чемпионате мира по пауэрлифтингу.