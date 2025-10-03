Паралимпийцы выступят на ЧМ по пауэрлифтингу с символами РФ
Российская параолимпийская сборная по пауэрлифтингу примет участие в чемпионате мира под национальными символами. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, передает ТАСС.
По его словам, после завершения Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле, ПКР направил запрос о пересмотре статуса российских спортсменов на нескольких международных соревнованиях. В частности, речь шла о чемпионате мира по легкой атлетике, чемпионате Европы по пулевой стрельбе и чемпионате мира по пауэрлифтингу.
В то время как легкоатлеты и стрелки продолжают выступать в нейтральном статусе из-за технической сложности внесения оперативных изменений в регламенты и документы соревнований, парапауэрлифтеры получили разрешение на полноценное участие под российским флагом.
«Мы получили уведомление от Всемирной федерации парапауэрлифтинга о том, что в соревнованиях будет выступать сборная России – со всеми национальными атрибутами: спортсмены в экипировке сборной, с гербом и флагом, а при завоевании золотой медали на награждении будет звучать гимн РФ», – отметил Рожков.
27 сентября ПКР сообщил о достижении положительного решения относительно своего членства в Международном паралимпийском комитете (МПК). Согласно опубликованному заявлению ПКР, российские паралимпийцы смогут участвовать в Паралимпийских играх и других соревнованиях с использованием национальной символики.