Троих немцев задержали за запуск дронов в аэропорту Норвегии

Кроме того, 1 октября был задержан гражданин Китая в составе группы из восьми человек после запуска дрона в аэропорту Хелле Свольвер. Пилота дрона оштрафовали на 12 000 норвежских крон и выдали ему предварительное предупреждение о депортации из Норвегии. Дрон был конфискован.