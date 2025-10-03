Газета
Общество

Троих немцев задержали за запуск дронов в аэропорту Норвегии

Ведомости

Трое граждан Германии задержаны за запуск дронов в норвежском аэропорту Му-и-Рана-Рессволл, пишет Nettavisen.

Нарушителей задержали 30 сентября, они уже освобождены. Отмечается, что им немногим больше 20 лет. Молодым людям предъявили обвинение в полетах в пределах пятикилометровой зоны аэропорта.

Кроме того, 1 октября был задержан гражданин Китая в составе группы из восьми человек после запуска дрона в аэропорту Хелле Свольвер. Пилота дрона оштрафовали на 12 000 норвежских крон и выдали ему предварительное предупреждение о депортации из Норвегии. Дрон был конфискован.

23 сентября воздушное пространство над аэропортом Осло временно закрывалось из-за обнаружения в небе нескольких БПЛА. Закрытие неба затронуло от 12 до 14 рейсов.

