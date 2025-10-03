В Дагестане задержали пять человек за подготовку теракта против силовиков
Пятерых человек, планировавших совершить теракт в отношении правоохранителей, задержали в Дагестане, сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
Как уточняется, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ст. 317, а также ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (покушение на посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное изготовление взрывчатых веществ).
По данным МВД, подозреваемые намеревались совершить нападение с использованием самодельных взрывных устройств. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и возможные соучастники.
В июле силовики задержали подростка, который планировал устроить теракт у здания МВД в дагестанском Буйнакске. Несовершеннолетний собирался подорвать взрывное устройство.