Силовики задержали планировавшего устроить теракт в Дагестане подростка
Силовики задержали подростка, который планировал устроить теракт у здания МВД в дагестанском Буйнакске, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Несовершеннолетний собирался подорвать взрывное устройство, уточнили агентству.
5 мая неизвестные напали на наряд ДПС в Дагестане. Нападавшие завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться. Один из них был нейтрализован. В результате нападения погибли три человека, двое их которых – полицейские.
В том же месяце сотрудники спецслужб задержали в Хасавюртовском районе Дагестана женщину, которая планировала теракт в отношении правоохранителей. По данным ФСБ, задержанная россиянка является сторонницей запрещенной в России международной террористической организации.