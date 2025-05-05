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Что известно о нападении на полицейских в Махачкале

В результате стрельбы погибли сотрудники ДПС
София Векслер
Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС
Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Неизвестные напали на наряд дорожно-патрульной службы (ДПС) в Дагестане. В результате стрельбы, по предварительным данным, погибли трое полицейских. Об этом сообщило МВД России по республике.

  • Администрация Махачкалы пишет, что перестрелка произошла на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Власти попросили местных жителей воздержаться от посещения указанного района.

  • Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что, предварительно, сотрудники МВД предприняли попытку остановить машину, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Он также сообщил о пострадавших.

  • Нападавшие скрылись на служебном автомобиле. Введен план «Перехват», проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленников.

  • Начальник отдела пресс-службы Советского района Махачкалы, депутат молодежного парламента Дагестана Абдулла Камилов сообщил, что были ликвидированы двое нападавших из четырех. Информацию подтвердили в МВД по Дагестану.

  • В республиканской клинической больнице сообщили, что в медицинское учреждение поступили четверо пострадавших. Предварительно, они находятся в тяжелом состоянии. В минздраве Дагестана заявили о семи поступивших в больницы пострадавших. Там уточнили, что среди них есть 17-летняя девушка. Один человек умер в больнице.

  • По данным минздрава, двое полицейских были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии. В стационар также госпитализировали двоих тяжелораненных боевиков.

    • Следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по факту нападения. Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), ст. 166 УК РФ (угон без цели хищения) и ст. 226 УК РФ (хищение оружия).

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    Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

    Электронная почта: news@vedomosti.ru

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