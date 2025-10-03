Московская полиция депортировала более 450 незаконных мигрантов с начала года
С начала года в Москве выявили около 240 граждан, находящихся в розыске за преступления, 430 – страдающих опасными заболеваниями, 100 – въехавших в страну по поддельным документам.
Кроме того, в отношении 32 лиц принято решение прекратить российское гражданство за совершение особо тяжких преступлений. В части реализации административного законодательства выявлено больше 58 000 правонарушений в сфере миграции, из них 15 000 – нарушение правил въезда или прибывания. Свыше 5000 иностранных граждан или лиц без гражданства было привлечено к трудовой деятельности нелегально. Также выявлено 3700 фактов фиктивной постановки иностранцев на учет по подложным документам.
По данным полиции, 570 участников госпрограммы по переселению соотечественников получили статус репатрианта. Около 3000 получили разрешение на временное проживание, из них – 2000 в связи с обучением в столичных вузах. Также 344 иностранца воспользовались упрощенным порядком приема в гражданство РФ в соответствии с указом президента, сообщили в управлении.
2 октября глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что сотни тысяч несовершеннолетних иностранных граждан, проживающих в России, не учатся в школах и что эту проблему нужно решать, а не игнорировать. Глава СПЧ объяснил, что совет старается решить эту проблему, потому что Конституция РФ предусматривает всеобщее образование для несовершеннолетних.