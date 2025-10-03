Московская полиция депортировала более 450 незаконных мигрантов с начала года

2 октября глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что сотни тысяч несовершеннолетних иностранных граждан, проживающих в России, не учатся в школах и что эту проблему нужно решать, а не игнорировать. Глава СПЧ объяснил, что совет старается решить эту проблему, потому что Конституция РФ предусматривает всеобщее образование для несовершеннолетних.