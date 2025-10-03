Газета
Главная / Общество /

Суд оштрафовал Telegram, Pinterest и Twitch на 7 млн рублей

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram, Pinterest и Twitch за неисполнение обязанностей владельцами соцсетей, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Все три соцсети получили наказание за правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.13.50 КоАП РФ, что означает повторное неисполнение обязанностей владельца. Компаниям назначили штраф в размере 7 млн руб. каждой при максимально возможной сумме 8 млн руб.

30 сентября Telegram также получил штраф в размере 3,5 млн руб. за неудаление запрещенной информации. 11 августа компанию признали виновной в том же нарушении и выписали штраф в том же объеме.

