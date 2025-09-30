Газета
Общество

Суд оштрафовал Telegram за неудаление запрещенной информации

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) на 3,5 млн руб. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной информации). Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

11 августа Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram по аналогичной статье. Тогда компании был назначен штраф также в размере 3,5 млн руб.

Кроме того, за данное правонарушение Таганский суд оштрафовал компанию Apple 8 сентября. 27 августа суд назначил штрафы стриминговому сервису Twitch и фотохостингу Pinterest по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ. Суд обязал Twitch выплатить штраф в размере более 61 млн руб., а Pinterest – 6 млн руб.

