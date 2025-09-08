Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Суд оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей за неустранение запрещенной информации

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3,5 млн руб. по делу о неудалении запрещенной в России информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

В мае суд оштрафовал Apple на 2,5 млн руб. за пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Компанию признали виновной по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей с использованием интернета). В июне компания была оштрафована по аналогичному делу, но штраф составил 6 млн руб.

В апреле Европейский союз (ЕС) оштрафовал компании Apple на $570 млн и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) на $228 млн в соответствии законом о цифровых услугах. Такое решение стало результатом годичного расследования, в ходе которого выяснялось, соблюдают ли компании закон о цифровых рынках, призванный позволить более мелким конкурентам выйти на рынки, на которых доминируют крупнейшие компании.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её