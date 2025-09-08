Суд оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей за неустранение запрещенной информации

В апреле Европейский союз (ЕС) оштрафовал компании Apple на $570 млн и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) на $228 млн в соответствии законом о цифровых услугах. Такое решение стало результатом годичного расследования, в ходе которого выяснялось, соблюдают ли компании закон о цифровых рынках, призванный позволить более мелким конкурентам выйти на рынки, на которых доминируют крупнейшие компании.