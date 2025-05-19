Суд оштрафовал компанию Apple на 2,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ
Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 2,5 млн руб. за пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщают «РИА Новости».
Заседание прошло в закрытом режиме. Компанию признали виновной по ч. 3 ст. 6.1 КоАП РФ (Сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и контактов, создающих опасность заражения).
19 мая суд рассмотрит два протокола в отношении Apple по данной статье, а также еще один по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации) за отказ удалить запрещенный контент. Максимальное наказание по последней статье подразумевает наложение штрафа в размере 4 млн руб.
14 мая в рамках расследования уголовного дела об экстремизме были задержаны директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще 10 человек. Дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации). По данной статье им может грозить лишение свободы до восьми лет. Уточнялось, что дело связано с пропагандой движения ЛГБТ в книгах издательства Popcorn books. Литература была изъята в издательстве.
На следующий день правоохранительные органы в Москве задержали сотрудников издательства «Индивидуум принт», которые являются фигурантами дела о пропаганде движения ЛГБТ. Уточняется, что следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве расследуется дело по ч. 1, 2, 3 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).
Позже Замоскворецкий районный суд избрал меру пресечения для троих сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum по делу об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ). Их отправили под домашний арест до 13 июля 2025 г.