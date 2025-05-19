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Суд оштрафовал компанию Apple на 2,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 2,5 млн руб. за пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщают «РИА Новости».

Заседание прошло в закрытом режиме. Компанию признали виновной по ч. 3 ст. 6.1 КоАП РФ (Сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и контактов, создающих опасность заражения). 

19 мая суд рассмотрит два протокола в отношении Apple по данной статье, а также еще один по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации) за отказ удалить запрещенный контент. Максимальное наказание по последней статье подразумевает наложение штрафа в размере 4 млн руб.

14 мая в рамках расследования уголовного дела об экстремизме были задержаны директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще 10 человек. Дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации). По данной статье им может грозить лишение свободы до восьми лет. Уточнялось, что дело связано с пропагандой движения ЛГБТ в книгах издательства Popcorn books. Литература была изъята в издательстве.

На следующий день правоохранительные органы в Москве задержали сотрудников издательства «Индивидуум принт», которые являются фигурантами дела о пропаганде движения ЛГБТ. Уточняется, что следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве расследуется дело по ч. 1, 2, 3 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Позже Замоскворецкий районный суд избрал меру пресечения для троих сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum по делу об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ). Их отправили под домашний арест до 13 июля 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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