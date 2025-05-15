Суд отправил под домашний арест сотрудников Popcorn Books и Individuum

Суд отправил под домашний арест сотрудников Popcorn Books и IndividuumПо версии следствия, они издавали и продавали книги с пропагандой экстремистской ЛГБТ
Замоскворецкий районный суд избрал меру пресечения для троих сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum по делу об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ), сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Руководитель издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрий Протопопов, директор по продажам Individuum Павел Иванов и менеджер склада этих издательств Артем Вахляев были отправлены под домашний арест до 13 июля 2025 г.
По версии следствия, в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. указанные фигуранты из «корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ
«Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств, а также на установление и задержание иных членов экстремистской организации», – также добавили в столичном управлении СК.
В числе книг, которые фигурируют в уголовном деле, – романы «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой (издательство Popcorn Books; обе признаны иноагентами в России), романы «Окна во двор» и «Тетрадь в клеточку» Микиты Франко (тоже Popcorn Books) и др., знает собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом судебного заседания.
14 мая в издательстве «Эксмо» прошли обыски, также в рамках расследования уголовного дела об экстремизме были задержаны директор по дистрибуции «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще «около 10 человек», сообщал ранее ТАСС. Представители силовых структур, как уточнили в «Эксмо», изъяли материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books. Норовяткин после допроса по делу в качестве свидетеля был отпущен, отметили там же. Издательство оказывает полное содействие следствию, резюмировали в «Эксмо».
«Эксмо» (входит в холдинг «Эксмо-АСТ») приобрело 51% издательств Popcorn Books и Individuum в августе 2023 г. Сумма сделки не раскрывалась. Издательство Popcorn Books было основано в 2018 г., оно специализируется на young-adult литературе (произведения для молодежи, где главным героем является молодой человек, а в основе сюжета – процесс его становления. – «Ведомости»). Издательство Individuum было запущено в 2015 г., оно выпускает нон-фикшн литературу.
Изданный Popcorn Books роман о двух юношах «Лето в пионерском галстуке» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой в первом полугодии 2022 г. занимал 1-е место по объемам продаж в денежном выражении (более 49,8 млн руб.) в сегменте художественной литературы, следует из данных Всероссийского книжного рейтинга. После принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды книга была изъята из продажи.
Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в книгах, кино, рекламе и СМИ вступил в силу 5 декабря 2022 г. А в ноябре 2023 г. Верховный суд признал ЛГБТ по иску Минюста экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.