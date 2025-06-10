Суд в Москве оштрафовал Apple на 6 млн рублей за пропаганду ЛГБТ
Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple по двум эпизодам за пропаганду ЛГБТ
Компанию признали виновной по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей с использованием интернета). Заседание суда проходило в закрытом режиме.
19 мая Таганский районный суд Москвы оштрафовал Apple по аналогичной статье на 2,5 млн руб. В этот день суд признал компанию виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации) за отказ удалить запрещенный контент. Apple назначили штраф в размере 3 млн руб.