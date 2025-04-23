Apple и Meta оштрафованы почти на $800 млн за нарушение законов ЕС

«Европейская комиссия пытается поставить в невыгодное положение успешные американские компании, позволяя китайским и европейским компаниям работать по другим стандартам. <...> Дело не только в штрафе. Комиссия вынуждает нас изменить нашу бизнес-модель, фактически устанавливая для Meta тариф в несколько миллиардов долларов и требуя от нас предоставления услуг более низкого качества», – говорится в заявлении компании.