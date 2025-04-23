Apple и Meta оштрафованы почти на $800 млн за нарушение законов ЕС
Европейский союз (ЕС) оштрафовал компании Apple на $570 млн и Meta
Такое решение стало результатом годичного расследования, в ходе которого выяснялось, соблюдают ли компании закон о цифровых рынках, призванный позволить более мелким конкурентам выйти на рынки, на которых доминируют крупнейшие компании.
Такие штрафы могут усилить напряженность в отношениях ЕС с США, утверждает Reuters. Американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против стран, которые выставляют штрафы американским компаниям.
Apple заявила, что будет оспаривать штраф ЕС. Meta также раскритиковала принятое решение.
«Европейская комиссия пытается поставить в невыгодное положение успешные американские компании, позволяя китайским и европейским компаниям работать по другим стандартам. <...> Дело не только в штрафе. Комиссия вынуждает нас изменить нашу бизнес-модель, фактически устанавливая для Meta тариф в несколько миллиардов долларов и требуя от нас предоставления услуг более низкого качества», – говорится в заявлении компании.
6 марта в ЕС в силу вступили новые пункты закона о цифровых услугах, направленные на усиление конкуренции между крупными технологическими компаниями. Закон распространяется на 22 сервиса шести техногигантов, а именно Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance (оператор TikTok), Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) и Microsoft.
По закону, компаниям грозят штрафы в размере до 10% от глобальной годовой выручки, если они будут уличены в нарушении правил, или 20% в случае повторного нарушения. Среди правил – запрет на препятствование в информировании пользователей сервисов об альтернативных и более дешевых сервисах конкурентов.
4 марта Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,8 млрд евро по итогам расследования инцидента, когда компания закрыла доступ к своим платформам конкурентам по потоковой передаче музыки, включая Spotify. Американская компания в ответ на претензии ЕС заявила, что подаст апелляцию, которая повлечет судебное разбирательство. 7 марта Apple запретила компании-разработчику Epic Games открывать собственный магазин приложений для европейских пользователей iPhone.