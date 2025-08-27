Суд оштрафовал Twitch и Pinterest за неудаление запрещенного контента
Таганский районный суд оштрафовал стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ (неисполнение обязанностей о деятельности иностранных лиц в сети интернет на территории РФ). Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Суд обязал Twitch выплатить штраф в размере более 61 млн руб., а Pinterest – 6 млн руб.
Кроме того, Таганский районный суд также признал Pinterest виновным по ст. 19.7.-10-4 КоАП РФ (неисполнение предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ). По этой статье площадка будет обязана выплатить 4 млн руб.
8 июля Таганский районный суд Москвы оштрафовал Pinterest и Tik-Tok по ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ. Штраф для обеих платформ составит по 7 млн руб. 5 марта суд Москвы оштрафовал Twitch на 13 млн руб. за похожие нарушения.