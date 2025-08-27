Суд оштрафовал Twitch и Pinterest за неудаление запрещенного контента

Кроме того, Таганский районный суд также признал Pinterest виновным по ст. 19.7.-10-4 КоАП РФ (неисполнение предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ). По этой статье площадка будет обязана выплатить 4 млн руб.