Суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,5 млн руб. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ). Об этом «РИА Новости» сообщили в суде.