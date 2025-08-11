Суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,5 млн руб. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ). Об этом «РИА Новости» сообщили в суде.
25 февраля суд оштрафовал мессенджер по аналогичной статье на 3,5 млн руб. О какой именно информации идет речь, не уточнялось.
Днем ранее агентство ТАСС со ссылкой на материалы судебных приставов сообщило, что с Telegram взыщут 4 млн руб. за неисполнение предписания Роскомнадзора удалить ложные сведения о российских военных, якобы погибших на Украине. Уточнялось, что мировой судья Таганского района Москвы признал компанию виновной по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение требований федеральных органов по удалению недостоверной общественно значимой информации).