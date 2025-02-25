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Суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей за неудаление информации

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc. за неудаление информации, которая, согласно законодательству РФ, должна быть удалена. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Компания признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). О какой именно информации идет речь, не уточняется.

Наказание по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ предусматривает для юридических лиц штраф от 800 000 руб. до 4 млн руб. Суд оштрафовал компанию на 3,5 млн руб.

24 февраля агентство ТАСС со ссылкой на материалы судебных приставов сообщило, что с Telegram Messenger Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) взыщут 4 млн руб. за неисполнение предписания Роскомнадзора удалить ложные сведения о российских военных, якобы погибших на Украине. Уточнялось, что мировой судья Таганского района Москвы признал компанию виновной по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение требований федеральных органов по удалению недостоверной общественно значимой информации).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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