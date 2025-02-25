Суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей за неудаление информации

24 февраля агентство ТАСС со ссылкой на материалы судебных приставов сообщило, что с Telegram Messenger Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) взыщут 4 млн руб. за неисполнение предписания Роскомнадзора удалить ложные сведения о российских военных, якобы погибших на Украине. Уточнялось, что мировой судья Таганского района Москвы признал компанию виновной по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение требований федеральных органов по удалению недостоверной общественно значимой информации).