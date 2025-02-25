Суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей за неудаление информации
Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc. за неудаление информации, которая, согласно законодательству РФ, должна быть удалена. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Компания признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). О какой именно информации идет речь, не уточняется.
Наказание по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ предусматривает для юридических лиц штраф от 800 000 руб. до 4 млн руб. Суд оштрафовал компанию на 3,5 млн руб.
24 февраля агентство ТАСС со ссылкой на материалы судебных приставов сообщило, что с Telegram Messenger Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) взыщут 4 млн руб. за неисполнение предписания Роскомнадзора удалить ложные сведения о российских военных, якобы погибших на Украине. Уточнялось, что мировой судья Таганского района Москвы признал компанию виновной по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение требований федеральных органов по удалению недостоверной общественно значимой информации).