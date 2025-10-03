Подозреваемый по делу миллиардера Сулейманова скончался от сердечного приступа
Абакар Дарбишев, один из подозреваемых по делу миллиардера Ибрагима Сулейманова, которого обвиняют в убийстве, скончался в результате сердечного приступа после задержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Дарбишева подозревают по ст. 105 УК РФ (убийство).
3 октября в Москве по подозрению в убийстве задержали Сулейманова. По данным источника ТАСС, речь идет об убийстве прошлых лет. Задержание провели сотрудники МВД и ФСБ, расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета. По статье убийство грозит наказание до 15 лет колонии.