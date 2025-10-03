Миллиардера Ибрагима Сулейманова задержали в Москве по делу об убийстве

АО «Сирена-трэвел» – один из ведущих разработчиков IT-решений в сфере дистрибуции авиационных услуг в России. Компания специализируется на технологиях для автоматизации всех бизнес-процессов авиакомпаний, агентств по продаже авиабилетов и аэропортов. Ее партнерами также являются туроператоры, железные дороги, автобусные и страховые компании.