Миллиардера Ибрагима Сулейманова задержали в Москве по делу об убийстве

Ведомости

В Москве задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Его подозревают в убийстве (ст. 105 УК РФ).

По данным источника агентства, речь идет об убийстве прошлых лет. Задержание провели сотрудники МВД и ФСБ, расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета. По статье убийство грозит наказание до 15 лет колонии.

Сулейманов вместе с братом Расулом в 2024 г. значился бенефициаром крупной IT-компании «Сирена-трэвел».

В апреле 2024 г. сообщалось о задержании заместителя гендиректора «Сирена-трэвел» Игоря Ройтмана по делу о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России. Следствие предполагало, что неизвестные нейтрализовали средства защиты компьютерной информации, а затем получили доступ к информационным системам АО «Сирена-трэвел».

АО «Сирена-трэвел» – один из ведущих разработчиков IT-решений в сфере дистрибуции авиационных услуг в России. Компания специализируется на технологиях для автоматизации всех бизнес-процессов авиакомпаний, агентств по продаже авиабилетов и аэропортов. Ее партнерами также являются туроператоры, железные дороги, автобусные и страховые компании.

В портфеле «Сирены» – продукты для бронирования и продажи авиаперевозок через интернет, сервисы динамического ценообразования, инструменты для статистики и управления субагентской сетью. Главный продукт компании в области дистрибуции авиаперевозок – система «Миксвел».

Совместно с госкорпорацией «Ростех» «Сирена-трэвел» также разработала сервис «Леонардо» – национальную систему бронирования авиабилетов, которая начала работу в 2022 г.

