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Суд продлил меру пресечения топ-менеджерам «Сирены-трэвел»

Ведомости

Хорошевский райсуд Москвы продлил на два месяца меру пресечения в виде запрета определенных действий заместителям генерального директора «Сирены-трэвел» Игорю Ройтману и Александру Кальчуку. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.

Уголовное дело возбудили 4 апреля 2024 г., сообщал «Коммерсантъ». Ройтмана и Кальчука подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации, хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации). В деле помимо Ройтмана и Кальчука говорится о неустановленных следствием лицах.

По версии следствия, в период с 25 августа по 15 сентября 2023 г. неизвестные, используя программу SSH Bruteforce, нейтрализовали средства защиты компьютерной информации, а затем с помощью программы HEUR:Trojan.WInLNK.Alien.gen получили доступ к информационным системам АО «Сирена-трэвел», в том числе к системе бронирования авиабилетов Leonardo.

5 апреля 2024 г. суд вынес меру пресечения в виде запрета определенных действий. Подозреваемые не могут покидать свои квартиры в период времени с 18:00 до 8:00; общаться со свидетелями по делу и работниками своей компании, посещать офис «Сирены-трэвел» или организованные ею мероприятия. Средства связи, в том числе интернет, они могут использовать для общения с защитниками и следствием, а также вызова оперативных служб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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