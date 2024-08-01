Суд продлил меру пресечения топ-менеджерам «Сирены-трэвел»

5 апреля 2024 г. суд вынес меру пресечения в виде запрета определенных действий. Подозреваемые не могут покидать свои квартиры в период времени с 18:00 до 8:00; общаться со свидетелями по делу и работниками своей компании, посещать офис «Сирены-трэвел» или организованные ею мероприятия. Средства связи, в том числе интернет, они могут использовать для общения с защитниками и следствием, а также вызова оперативных служб.