Суд продлил меру пресечения топ-менеджерам «Сирены-трэвел»
Хорошевский райсуд Москвы продлил на два месяца меру пресечения в виде запрета определенных действий заместителям генерального директора «Сирены-трэвел» Игорю Ройтману и Александру Кальчуку. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.
Уголовное дело возбудили 4 апреля 2024 г., сообщал «Коммерсантъ». Ройтмана и Кальчука подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации, хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации). В деле помимо Ройтмана и Кальчука говорится о неустановленных следствием лицах.
По версии следствия, в период с 25 августа по 15 сентября 2023 г. неизвестные, используя программу SSH Bruteforce, нейтрализовали средства защиты компьютерной информации, а затем с помощью программы HEUR:Trojan.WInLNK.Alien.gen получили доступ к информационным системам АО «Сирена-трэвел», в том числе к системе бронирования авиабилетов Leonardo.
5 апреля 2024 г. суд вынес меру пресечения в виде запрета определенных действий. Подозреваемые не могут покидать свои квартиры в период времени с 18:00 до 8:00; общаться со свидетелями по делу и работниками своей компании, посещать офис «Сирены-трэвел» или организованные ею мероприятия. Средства связи, в том числе интернет, они могут использовать для общения с защитниками и следствием, а также вызова оперативных служб.