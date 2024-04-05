Замглавы по IT «Сирена-трэвел» задержан по делу о воздействии на инфраструктуру
Заместителя генерального директора по ИТ и производству АО «Сирена-трэвел», которая входит в «Ростех» и занимается разработкой систем бронирования Leonardo, Игоря Ройтмана задержали в рамках уголовного дела о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Собеседник агентства уточнил, что вопрос об избрании Ройтману меры пресечения будет решен в ближайшее время.
3 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что оперативные мероприятия в офисе компании «Сирена-трэвел» могут быть связаны с расследованием кибератак.
Обыски и выемку документов в офисе на Ленинградском проспекте проводили сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии. Как сообщил один из источников газеты, «действия связаны с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года». По данным ТАСС, речь идет о действиях украинской хакерской группировки.
Компания уведомила правоохранительные органы об инцидентах в сфере информационной безопасности и предоставила доступ к необходимым документам и данным для расследования. По словам собеседника газеты, правоохранители изучают технику для установления возможных уязвимостей.
28 сентября 2023 г. произошел глобальный сбой в Leonardo, о котором сообщили «Аэрофлот», «Россия» и «Победа». В «Ростехе» тогда объяснили проблемы в работе системы DDоS-атаками из-за рубежа. Из-за сбоя было задержано более 16 рейсов в московском аэропорту «Шереметьево». Спустя несколько дней министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что якобы «IT-армия» страны стоит за кибератаками на Leonardo.