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Замглавы по IT «Сирена-трэвел» задержан по делу о воздействии на инфраструктуру

Ведомости

Заместителя генерального директора по ИТ и производству АО «Сирена-трэвел», которая входит в «Ростех» и занимается разработкой систем бронирования Leonardo, Игоря Ройтмана задержали в рамках уголовного дела о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что вопрос об избрании Ройтману меры пресечения будет решен в ближайшее время.

3 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что оперативные мероприятия в офисе компании «Сирена-трэвел» могут быть связаны с расследованием кибератак.

Обыски и выемку документов в офисе на Ленинградском проспекте проводили сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии. Как сообщил один из источников газеты, «действия связаны с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года». По данным ТАСС, речь идет о действиях украинской хакерской группировки.

Компания уведомила правоохранительные органы об инцидентах в сфере информационной безопасности и предоставила доступ к необходимым документам и данным для расследования. По словам собеседника газеты, правоохранители изучают технику для установления возможных уязвимостей.

28 сентября 2023 г. произошел глобальный сбой в Leonardo, о котором сообщили «Аэрофлот», «Россия» и «Победа». В «Ростехе» тогда объяснили проблемы в работе системы DDоS-атаками из-за рубежа. Из-за сбоя было задержано более 16 рейсов в московском аэропорту «Шереметьево». Спустя несколько дней министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что якобы «IT-армия» страны стоит за кибератаками на Leonardo.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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