Замглавы по IT «Сирена-трэвел» задержан по делу о воздействии на инфраструктуру

28 сентября 2023 г. произошел глобальный сбой в Leonardo, о котором сообщили «Аэрофлот», «Россия» и «Победа». В «Ростехе» тогда объяснили проблемы в работе системы DDоS-атаками из-за рубежа. Из-за сбоя было задержано более 16 рейсов в московском аэропорту «Шереметьево». Спустя несколько дней министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что якобы «IT-армия» страны стоит за кибератаками на Leonardo.