Обыски у разработчика системы Leonardo могут быть связаны с кибератаками
Оперативные мероприятия в офисе компании «Сирена-трэвел», которая входит в «Ростех» и занимается разработкой систем бронирования Leonardo, могут быть связаны с расследованием кибератак. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обыски и выемку документов в офисе на Ленинградском проспекте проводят сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии. Как сообщил один из источников газеты, «действия связаны с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года». По данным ТАСС, речь идет о действиях украинской хакерской группировки.
Компания уведомила правоохранительные органы «об инцидентах в сфере информационной безопасности» и предоставила доступ к необходимым документам и данным для расследования. По словам собеседника газеты, правоохранители изучают технику для установления «возможных уязвимостей».
Издание допускает также, что следственные действия могут идти и по месту жительства фигурантов дела, поскольку Мещанский суд Москвы 3 апреля разрешил МВД проведение мероприятий в домах двух частных лиц.
28 сентября 2023 г. произошел глобальный сбой в Leonardo, о котором сообщили «Аэрофлот», «Россия» и «Победа». В «Ростехе» тогда объяснили проблемы в работе системы DDоS-атаками из-за рубежа. Из-за сбоя было задержано более 16 рейсов в московском аэропорту «Шереметьево». Спустя несколько дней министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что якобы «IT-армия» страны стоит за кибератаками на Leonardo.
В декабре в пресс-службе Совета безопасности РФ сообщили, что российские спецслужбы в 2023 г. столкнулись с массовыми кибератаками на объекты госуправления, связи, энергетики, науки и образования, промышленности, транспорта и банковской сферы. Ситуация в этой сфере остается тяжелой, говорилось в заявлении совета.