Авиакомпании сообщили о сбое в системе бронирования

Авиакомпании сообщили о сбое в системе бронированияС затруднениями регистрации пассажиров столкнулись «Аэрофлот», «Россия» и «Победа»
«В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo ("Сирена-Тревел") затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании», – говорится в сообщении. Сейчас поставщик услуг восстанавливает работу системы, заверили в представительстве.
О сбое сообщили и в авиакомпании «Победа» (дочерняя компания «Аэрофлота»). Уточняется, что регистрация в аэропортах происходит в ручном режиме. «Просим приезжать в аэропорт заранее. Если у вас вылет в ближайшее время и вы уже в аэропорту, следуйте инструкциям представителя авиакомпании на стойках регистрации», – пояснили в авиакомпании. Кроме того, о проблемах в работе сообщила пресс-служба другой «дочки» «Аэрофлота» – компании «Россия».
Государственная корпорация «Ростех», которая участвовала в создании Leonardo, объяснили сбой атаками на Leonardo из-за рубежа. «В настоящий момент на систему "Леонардо" идет массированная DDOS-атака из-за рубежа. Мы работаем над ее отражением. В ближайшее время система вновь заработает в штатном режиме», – прокомментировали в госкорпорации.
В марте 2022 г. две крупнейшие системы бронирования и продаж авиабилетов – американская Sabre и испанская Amadeus – расторгли дистрибуторские отношения с «Аэрофлотом». Как уточняли в Sabre и Amadeus, компании удалят всю информации о рейсах «Аэрофлота» из своей GDS, торговых площадок, турагентств и турпорталов.
«Аэрофлот» попал под санкции Евросоюза в апреле прошлого года. Компании запретили полеты и ввели эксплуатационные ограничения в пределах союза. Из-за санкций иностранные провайдеры систем бронирования — американская Sabre и испанская Amadeus — расторгли соглашения с «Аэрофлотом». Международный альянс SkyTeam и «Аэрофлот» договорились о временной приостановке членства авиакомпании в организации, а приложение российской компании больше недоступно в магазине приложений AppStore.