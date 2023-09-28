Авиакомпании сообщили о сбое в системе бронирования

О сбое сообщили и в авиакомпании «Победа» (дочерняя компания «Аэрофлота»). Уточняется, что регистрация в аэропортах происходит в ручном режиме. «Просим приезжать в аэропорт заранее. Если у вас вылет в ближайшее время и вы уже в аэропорту, следуйте инструкциям представителя авиакомпании на стойках регистрации», – пояснили в авиакомпании. Кроме того, о проблемах в работе сообщила пресс-служба другой «дочки» «Аэрофлота» – компании «Россия».