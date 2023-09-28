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Бизнес

Авиакомпании сообщили о сбое в системе бронирования

С затруднениями регистрации пассажиров столкнулись «Аэрофлот», «Россия» и «Победа»
Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости

«Аэрофлот» сообщил о сбое в системе бронирования авиабилетов Leonardo, пишет пресс-служба авиакомпании. С затруднениями с регистрацией пассажиров столкнулись также в «России» и «Победе».

«В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo ("Сирена-Тревел") затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании», – говорится в сообщении. Сейчас поставщик услуг восстанавливает работу системы, заверили в представительстве.

О сбое сообщили и в авиакомпании «Победа» (дочерняя компания «Аэрофлота»). Уточняется, что регистрация в аэропортах происходит в ручном режиме. «Просим приезжать в аэропорт заранее. Если у вас вылет в ближайшее время и вы уже в аэропорту, следуйте инструкциям представителя авиакомпании на стойках регистрации», – пояснили в авиакомпании. Кроме того, о проблемах в работе сообщила пресс-служба другой «дочки» «Аэрофлота» – компании «Россия».

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Государственная корпорация «Ростех», которая участвовала в создании Leonardo, объяснили сбой атаками на Leonardo из-за рубежа. «В настоящий момент на систему "Леонардо" идет массированная DDOS-атака из-за рубежа. Мы работаем над ее отражением. В ближайшее время система вновь заработает в штатном режиме», – прокомментировали в госкорпорации.

В марте 2022 г. две крупнейшие системы бронирования и продаж авиабилетов – американская Sabre и испанская Amadeus – расторгли дистрибуторские отношения с «Аэрофлотом». Как уточняли в Sabre и Amadeus, компании удалят всю информации о рейсах «Аэрофлота» из своей GDS, торговых площадок, турагентств и турпорталов.

Осенью прошлого года также сообщалось сбоях в работе системы регистрации на рейсы «Аэрофлота». Уже 1 ноября «Аэрофлот» перешел на отечественную систему бронирования Leonardo. Сервис создан компанией «Сирена-Тревел» совместно с госкорпорацией «Ростех». 

«Аэрофлот» попал под санкции Евросоюза в апреле прошлого года. Компании запретили полеты и ввели эксплуатационные ограничения в пределах союза. Из-за санкций иностранные провайдеры систем бронирования — американская Sabre и испанская Amadeus — расторгли соглашения с «Аэрофлотом». Международный альянс SkyTeam и «Аэрофлот» договорились о временной приостановке членства авиакомпании в организации, а приложение российской компании больше недоступно в магазине приложений AppStore. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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