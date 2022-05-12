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«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» подключатся к российской системе бронирования

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Авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронирования Leonardo, сообщила госкорпорация «Ростех». По данным корпорации, системой Leonardo пользуются более 50 компаний, в том числе Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал» и «Ютэйр».

«Отечественное программное обеспечение разработано "Ростехом" и технологическим партнером госкорпорации — компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок», — сообщили в «Ростехе» (цитата по «Интерфаксу»).

В пресс-службе уточнили, что «Аэрофлот» перейдет на новую систему летом этого года. Также компании разработали резервный вариант кроме основной системы. Он нужен для экстренного подключения перевозчиков и обеспечения стабильной работы отрасли на случай, если иностранные партнеры одномоментно откажутся исполнять свои обязательства. Экстренно подключить авиакомпанию к сервису можно за 24 часа, сказано в сообщении.

Ранее иностранные провайдеры систем бронирования — американская Sabre и испанская Amadeus — расторгли соглашения с «Аэрофлотом». Также из-за санкций международный альянс SkyTeam и «Аэрофлот» договорились о временной приостановке членства авиакомпании в альянсе, а приложение «Аэрофлота» больше недоступно в магазине приложений App Store. 

11 апреля ЕС ввел санкции в отношении 21 российской авиакомпании: перевозчикам запретили полеты или ввели эксплуатационные ограничения в пределах союза. В санкционный список вошел также «Аэрофлот». Гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов был включен в санкционный список Великобритании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных