«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» подключатся к российской системе бронирования

В пресс-службе уточнили, что «Аэрофлот» перейдет на новую систему летом этого года. Также компании разработали резервный вариант кроме основной системы. Он нужен для экстренного подключения перевозчиков и обеспечения стабильной работы отрасли на случай, если иностранные партнеры одномоментно откажутся исполнять свои обязательства. Экстренно подключить авиакомпанию к сервису можно за 24 часа, сказано в сообщении.