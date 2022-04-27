SkyTeam и «Аэрофлот» объявили о приостановке сотрудничества
В заявлении сказано, что стороны «работают» над минимизацией воздействия этого решения на клиентов. «Аэрофлот» продолжит использовать товарные знаки, сервисы и продукты SkyTeam, но по привилегиям альянса «могут действовать некоторые ограничения».
С 19 апреля из другого международного альянса Oneworld вышла российская авиакомпания S7. Перевозчик уточнил, что в связи с ограничениями на полеты «значительно сократилось бизнес-взаимодействие» S7 с альянсом, поэтому действие соглашения временно приостановлено. «Привилегии в рамках альянса Oneworld будут временно недоступны», – уточняла авиакомпания.
Страны Запада закрыли свое воздушное пространство для России на фоне начала военной операции на Украине, Россия в ответ приняла зеркальные меры.