SkyTeam и «Аэрофлот» объявили о приостановке сотрудничества

С 19 апреля из другого международного альянса Oneworld вышла российская авиакомпания S7. Перевозчик уточнил, что в связи с ограничениями на полеты «значительно сократилось бизнес-взаимодействие» S7 с альянсом, поэтому действие соглашения временно приостановлено. «Привилегии в рамках альянса Oneworld будут временно недоступны», – уточняла авиакомпания.