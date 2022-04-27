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Приложение «Аэрофлота» удалено из российского App Store

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Приложение российской авиакомпании «Аэрофлот» больше недоступно в магазине приложений App Store. По данным пресс-службы авиаперевозчика, уже установленное приложение продолжает работать. 

«Информируем о том, что мобильное приложение "Аэрофлота", установленное на устройства и гаджеты, использующие операционную систему iOS или Android, продолжает стабильно работать. В то же время просим пассажиров не переустанавливать приложение — из-за отсутствия возможности повторного скачивания в магазине приложений App Store», — говорится в сообщении. 

11 апреля ЕС ввел санкции в отношении 21 российской авиакомпании на фоне военной операции на территории Украины. Ограничения включают в себя запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах союза. Санкции коснулись, в том числе, и «Аэрофлота». Гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов также был включен в санкционный список Великобритании.

Компания также приняла решение приостановить все рейсы в зарубежные страны за исключением Белоруссии с 8 марта. Это связано с рекомендациями Росавиации, которая посоветовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в РФ — с 8 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных