Приложение «Аэрофлота» удалено из российского App Store
«Информируем о том, что мобильное приложение "Аэрофлота", установленное на устройства и гаджеты, использующие операционную систему iOS или Android, продолжает стабильно работать. В то же время просим пассажиров не переустанавливать приложение — из-за отсутствия возможности повторного скачивания в магазине приложений App Store», — говорится в сообщении.
11 апреля ЕС ввел санкции в отношении 21 российской авиакомпании на фоне военной операции на территории Украины. Ограничения включают в себя запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах союза. Санкции коснулись, в том числе, и «Аэрофлота». Гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов также был включен в санкционный список Великобритании.
Компания также приняла решение приостановить все рейсы в зарубежные страны за исключением Белоруссии с 8 марта. Это связано с рекомендациями Росавиации, которая посоветовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в РФ — с 8 марта.