Миллиардеру Сулейманову предъявлено обвинение в убийстве

«Коммерсантъ» сообщал, что миллиардер был ранее судим в 2004 г. по обвинению в мошенничестве и отмывании криминальных средств на сумму $4,5 млн. В 2015 г. Сулейманов вышел на свободу по УДО после 10,5 лет лишения свободы.