Миллиардеру Сулейманову предъявлено обвинение в убийстве

Миллиардеру Сулейманову предъявлено обвинение в убийствеЕму грозит до 15 лет лишения свободы
Басманный суд Москвы предъявил миллиардеру Ибрагиму Сулейманову обвинение в убийстве, сообщил ТАСС.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по статье без отягчающих обстоятельств – лишение свободы на 15 лет с ограничением свободы на два года.
Сулейманова задержали 3 октября по делу об убийстве прошлых лет. Задержание провели сотрудники МВД и ФСБ, расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета.
«Коммерсантъ» сообщал, что миллиардер был ранее судим в 2004 г. по обвинению в мошенничестве и отмывании криминальных средств на сумму $4,5 млн. В 2015 г. Сулейманов вышел на свободу по УДО после 10,5 лет лишения свободы.
Сулейманов вместе с братом Расулом в 2024 г. значился бенефициаром крупной IT-компании «Сирена-трэвел». Компания специализируется на технологиях для автоматизации всех бизнес-процессов авиакомпаний, агентств по продаже авиабилетов и аэропортов. Ее партнерами также являются туроператоры, железные дороги, автобусные и страховые компании.