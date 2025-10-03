Глава СПЧ поддержал сокращение числа вопросов в тестах для мигрантов

В конце августа в Рособрнадзоре сообщили, что экзамены на знание русского языка, истории России и по основам законодательства для иностранных граждан и лиц без гражданства будут проводиться только в онлайн-форме с 1 января 2026 г. В ведомстве ожидают, что с помощью таких изменений тестирование удастся полностью автоматизировать. Это, в свою очередь, снизит нагрузку на персонал и повысит прозрачность экзаменационной процедуры.