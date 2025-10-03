Газета
Главная / Общество /

Глава СПЧ поддержал сокращение числа вопросов в тестах для мигрантов

Ведомости

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев согласился, что содержание исторических вопросов в тестах для иностранных граждан нужно реформировать. Об этом он заявил в рамках круглого стола «Совершенствование миграционной политики в контексте построения единого рынка труда СНГ» в Ташкенте, передает портал «Газета.uz».

«Не надо мудрить, какие там были военачальники, кто там командовал на Бородинском поле. Минимум исторический, правовой минимум. Какие-то элементарные конституционные требования. <...> Это не ЕГЭ сдавать», – сказал Фадеев.

По мнению представителей Узбекистана на круглом столе, вопросы о таких исторических событиях, как Отечественная война 1812 г. или присоединение Крыма, не имеют «практического значения для трудовой деятельности».

В конце августа в Рособрнадзоре сообщили, что экзамены на знание русского языка, истории России и по основам законодательства для иностранных граждан и лиц без гражданства будут проводиться только в онлайн-форме с 1 января 2026 г. В ведомстве ожидают, что с помощью таких изменений тестирование удастся полностью автоматизировать. Это, в свою очередь, снизит нагрузку на персонал и повысит прозрачность экзаменационной процедуры.

