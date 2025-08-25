Экзамены для мигрантов с 2026 года перейдут в электронный формат

6 августа стало известно, что правительство утвердило форму и порядок проведения экзаменов для получения гражданства России. Речь идет о двух тестах: на знание русского языка, а также истории и основ законодательства страны. Иностранцы будут сдавать языковой экзамен устно и письменно, а тестирование по истории и законодательству – только в письменной форме, в том числе с использованием компьютера.