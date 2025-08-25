Экзамены для мигрантов с 2026 года перейдут в электронный формат
С 1 января 2026 г. экзамены на знание русского языка, истории России и по основам законодательства для иностранных граждан и лиц без гражданства будут проводиться исключительно в компьютерной форме. Об этом сообщили в Telegram-канале Рособрнадзора.
В ведомстве рассказали, что федеральный центр тестирования разработал программный комплекс «ЭкзаМ». Предполагается, что с его помощью удастся полностью автоматизировать процесс проведения экзаменов для мигрантов.
Ожидается, что использование «ЭкзаМ» поможет снизить нагрузку на персонал, повысить прозрачность экзаменационной процедуры и гарантировать защиту персональных данных экзаменуемых.
С помощью «ЭкзаМ» сертификаты для успешно сдавших экзамен формируются и выдаются в тот же день.
6 августа стало известно, что правительство утвердило форму и порядок проведения экзаменов для получения гражданства России. Речь идет о двух тестах: на знание русского языка, а также истории и основ законодательства страны. Иностранцы будут сдавать языковой экзамен устно и письменно, а тестирование по истории и законодательству – только в письменной форме, в том числе с использованием компьютера.