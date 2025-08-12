Газета
Главная / Политика /

В Госдуму внесли проект о введении платного образования для детей мигрантов

Депутаты во главе с бывшим главой комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесли в Государственную думу законопроект, который предполагает введение платного обучения для детей иностранных граждан. Это следует из соответствующего документа.

Согласно предложенным изменениям, дети мигрантов будут получать платное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образования и среднее профессиональное образование.

Кроме того, проектом предлагается установить не более трех попыток прохождения на бесплатной основе тестирования на знание русского языка в течение года.

Минпросвещения: запрет мигрантам учиться бесплатно противоречит конституции

Политика / Власть

Авторы проекта считают, что принятие инициативы позволит сэкономить бюджетные средства, которые могут быть направлены на дополнительные выплаты учителям. Принятие проекта также поможет создать более комфортную образовательную среду для участников образовательного процесса и способствовать повышению интереса к изучению русского языка за границей, говорится в пояснительной записке.

Законопроект предполагает внесение изменения в ст. 78 ФЗ «об образовании в РФ».

14 июня Ярослав Нилов заявил, что бесплатное обучение в школах для детей мигрантов следует отменить, а количество попыток сдачи теста на знание русского языка можно ограничить. Депутат считает недопустимым, когда регионы выделяют средства из своих бюджетов на курсы для подготовки детей иностранных граждан к сдаче теста. Те дети, которые не могут выучить русский язык, не должны находиться в России, отметил Нилов.

Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут 7 августа говорил, что запрет на получение бесплатного среднего общего образования противоречит Конституции РФ.

