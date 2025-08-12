В Госдуму внесли проект о введении платного образования для детей мигрантов

14 июня Ярослав Нилов заявил, что бесплатное обучение в школах для детей мигрантов следует отменить, а количество попыток сдачи теста на знание русского языка можно ограничить. Депутат считает недопустимым, когда регионы выделяют средства из своих бюджетов на курсы для подготовки детей иностранных граждан к сдаче теста. Те дети, которые не могут выучить русский язык, не должны находиться в России, отметил Нилов.